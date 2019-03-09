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湯神發威狂砍39分　勇士宰金塊坐穩西區龍頭

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▲勇士湯普森、杜蘭特。（圖／CFP）

▲湯普森單場9顆三分球射穿金塊。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

賽前分居西區第1、2位的勇士、金塊9日對壘，此戰金塊只要贏球，勝場就將追平衛冕軍。但灣區軍團不愧為近4年勇奪3冠勁旅，抗著「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)三分球11投9中，全場狂轟39分的精采表現，勇士最終122比105撂倒金塊，除了持續坐穩西區龍頭，本季兩軍對戰也取得2勝1敗優勢。

此戰勇士主場迎敵，開賽團隊就火力全開，特別是湯普森三分冷箭不斷，也讓勇士上半場就早早取得多達17分領先。

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下半場勇士仍持續團隊火力放送，杜蘭特(Kevin Durant)也不斷肆虐禁區大演爆扣美技，反觀金塊此戰則是全隊手感欠佳，團隊命中率僅有37.9%情況下，最終勇士就以17分之差大勝。

勇士湯普森22投13中，包含三分球11投9中，貢獻全場最高39分，杜蘭特也有26分、4籃板、6助攻，柯瑞則是17分、7籃板、4助攻。

客場大敗的金塊方面，明星中鋒約基奇(Nikola Jokic)拿下16分，但此戰被勇士團隊三分球35投18中，高達51.4%的三分命中率轟垮，也讓勇士持續穩坐西區龍頭大位。

▲勇士湯普森、杜蘭特。（圖／CFP）

▲杜蘭特快攻演出爆扣美技。（圖／CFP）

關鍵字： 湯普森柯瑞勇士NBA籃球三分球杜蘭特金塊
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