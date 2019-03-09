SBL／呂政儒拿5000分又輸球　自嘲有魔咒好無奈

▲呂政儒完成生涯5000分里程碑。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

9日對富邦之戰風光寫下生涯5000分里程碑，SBL聯賽史上最偉大的射手「男模」呂政儒卻仍無力終結裕隆輸球並苦吞4連敗苦果。全場拿下15分、8助攻的呂政儒無奈表示，「大概就像生日魔咒、MVP魔咒那樣吧，但也是我們自己沒打好，可以的話我還是數據擺一邊，贏球才是最重要的。」

賽前僅差13分就能達成生涯總得分5000分里程碑，呂政儒此戰也順利在第3節成為SBL史上首位「5000分先生」。

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呂政儒表示，「還是希望繼續往走下去，我認為自己還可以持續突破，當然重點還是幫助球隊贏得勝利最為重要。」

▲呂政儒j達成生涯里程碑，家人都到場祝賀。（圖／籃協提供）

上次生涯總得分超越田壘之戰輸球，此戰突破生涯5000分大關又是落敗收場，呂政儒賽後也無奈說道，「沒辦法，比賽就是有輸有贏，或許就像人家說的生日魔咒、MVP魔咒，當然也是我們自己沒打好，我自己還是希望數據擺一邊，贏球才是最重要之事。」

呂政儒此戰拿下15分、2籃板、8助攻、1抄截，生涯總得分累積達到5002分。

▲呂政儒j用招牌三分球成為SBL史上首位5000分先生。（圖／籃協提供）