運動雲

> >

SBL／呂政儒拿5000分又輸球　自嘲有魔咒好無奈

ETtoday運動雲

▲裕隆呂政儒、B.戴維斯，富邦張宗憲。（圖／籃協提供）

▲呂政儒完成生涯5000分里程碑。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

9日對富邦之戰風光寫下生涯5000分里程碑，SBL聯賽史上最偉大的射手「男模」呂政儒卻仍無力終結裕隆輸球並苦吞4連敗苦果。全場拿下15分、8助攻的呂政儒無奈表示，「大概就像生日魔咒、MVP魔咒那樣吧，但也是我們自己沒打好，可以的話我還是數據擺一邊，贏球才是最重要的。」

賽前僅差13分就能達成生涯總得分5000分里程碑，呂政儒此戰也順利在第3節成為SBL史上首位「5000分先生」。

請繼續往下閱讀...

呂政儒表示，「還是希望繼續往走下去，我認為自己還可以持續突破，當然重點還是幫助球隊贏得勝利最為重要。」

▲裕隆呂政儒、B.戴維斯，富邦張宗憲。（圖／籃協提供）

▲呂政儒j達成生涯里程碑，家人都到場祝賀。（圖／籃協提供）

上次生涯總得分超越田壘之戰輸球，此戰突破生涯5000分大關又是落敗收場，呂政儒賽後也無奈說道，「沒辦法，比賽就是有輸有贏，或許就像人家說的生日魔咒、MVP魔咒，當然也是我們自己沒打好，我自己還是希望數據擺一邊，贏球才是最重要之事。」

呂政儒此戰拿下15分、2籃板、8助攻、1抄截，生涯總得分累積達到5002分。

▲裕隆呂政儒、B.戴維斯，富邦張宗憲。（圖／籃協提供）

▲呂政儒j用招牌三分球成為SBL史上首位5000分先生。（圖／籃協提供）

關鍵字： 呂政儒5000分裕隆SBL籃球三分球射手男模
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／呂政儒正式登基5000分先生　又是招牌三分球達標

湯神發威狂砍39分　勇士宰金塊坐穩西區龍頭

哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

SBL／呂政儒將成5000分先生　聯賽最偉大射手當之無愧

熱門新聞

林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

林書豪獨自加練打出入暴龍最佳表現　9投6中砍2顆外線

林書豪拚暴龍季後賽固定輪替　范弗利特回歸反對他有利

讀者回應

﻿

最新新聞

1前墨裔明星投手持毒判刑3年

2戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

3改當防守組　張宗憲死守男模建功

4呂政儒拿5000分又輸　自嘲有魔咒

5男模2次千分紀錄之戰都輸許晉哲

熱門新聞

1林書豪破三分荒砍14分　暴龍血洗鵜鶘

2戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

3歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

4納斯：林書豪一臉不知所措

5林書豪獨自加練打出入暴龍最佳表現

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366