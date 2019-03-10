SBL／B.戴維斯確定走人　瓊斯二度回鍋加盟裕隆

▲季初效力璞園的瓊斯，確定將在季末加盟救火裕隆。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

趕在3月11日SBL本季「洋將大限」前，裕隆終於還是作出撤換B.戴維斯決定，由於BD來台後僅幫助球隊打出1勝4敗，且配合程度並不理想，裕隆確定找回本季初曾效力璞園的瓊斯回鍋，瓊斯過去也曾於第10季效力裕隆，並與現任執行教練李啟億互為隊友，瓊斯已在10日清晨6點抵台，預計11日正式練球。

昨日再輸富邦勇士苦吞4連敗，也讓裕隆最終仍做出撤換洋將B.戴維斯決定，BD來台效力裕隆5戰表現不如預期，整體僅繳出平均8.4分、6.4籃板、2助攻、1.4抄截，且與隊友、教練團搭配都出現不小問題，也讓裕隆做出換人決定。

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裕隆找來的接替人選，則是季初曾效力璞園的「老面孔」瓊斯，瓊斯本季效力璞園10場，平均有18.9分、6.9籃板、1.6助攻，但季中因傷遭到割愛。

過去瓊斯也曾於第10季短暫效力裕隆3場，當時還曾是現任執行教練李啟億隊友，此次也將是兩人再度攜手合作。

瓊斯10日清晨6點已經抵台，李啟億表示，「原本打算今天就要讓他跟著球隊練球，但考慮到他搭了16個多小時飛機才抵台，可能要等明天才會正式練球。」

▲B.戴維斯確定遭到裕隆撤換。（圖／籃協提供）