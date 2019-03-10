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SBL／賈西亞、米歇爾雙禁區保險　富邦3分戰勝台銀

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▲富邦米歇爾、賈西亞。（圖／籃協提供）

▲米歇爾連續大秀爆扣美技，幫助富邦險勝台銀。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

雖然已經確定和本季季後賽絕緣，但台銀10日交手富邦勇士仍力拚到底，但雖然上半場還緊咬7分小幅落後，卻在第3節遭富邦雙洋將米歇爾、賈西亞聯手強力轟炸，瞬間拉開多達20分差距，但台銀末節靠著選秀狀元陳昱瑞領軍外線追分，最終富邦僅驚險以95比92勝出。

此戰台銀開賽進攻打來還有板有眼，「選秀狀元」陳昱瑞首節個人就獨拿8分，可惜防守端首節就讓富邦轟下32分，但上半場打完，台銀也僅落後7分差。

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可惜第3節台銀又出現「崩盤」局面，團隊單節不僅只拿12分，更讓米歇爾連續上演兩次精彩爆扣，幫助富邦瞬間取得69比49大幅超前。

末節台銀仍嘗試追近比分，陳昱瑞、謝宗融等本土小將都有不錯發揮，終場前3分11秒「喇叭」張博勝更上演精采4分打，追成僅8分差距。

隨後雖張博勝苦吞5犯離場，台銀終場前1分23秒再靠陳昱瑞三分彈追到6分差，終場前30.1秒洪志善挺身而出，招牌橫移式跳投破網，但天使、陳昱瑞相繼三分命中，終場前11.3秒台銀僅剩3分落後。

但富邦張伯維隨後穩定執行兩罰，即便謝宗融最後切入上籃得手，但富邦最終仍以3分險勝。

富邦米歇爾拿下全場最高23分、8籃板，賈西亞22分、17籃板，台銀方面陳昱瑞轟得6記三分球在內的20分，謝宗融也貢獻16分、5籃板。

▲富邦米歇爾、賈西亞。（圖／籃協提供）

▲賈西亞不貪功表現，獲得總教練許晉哲讚賞。（圖／籃協提供）

關鍵字： 賈西亞米歇爾許晉哲富邦勇士SBL籃球台銀陳昱瑞謝宗融
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