SBL／OJ對決OJ　璞園強森超強主宰力壓制梅奧

▲強森本季3度對決梅奧，都拿下最終勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

全場狂轟32分、10籃板、7助攻、2抄截、1阻攻的亮眼表現，璞園洋將強森(Orlando Johnson)再次用驚人數據，幫助璞園94比84擊敗達欣，璞園也在本季5度交手都拿下勝利。賽後璞園總教練麥班達直言，「我們就是要找一個具有主宰力的前鋒型洋將，需要有一個人跳出來，而強森就是這樣的選手。」

兩名曾登上NBA殿堂的攻擊型後衛再度對決，此次璞園強森整體表現又一次壓過梅奧(O.J. Mayo)，強森也3度贏得這場「OJ vs.OJ的對決」。

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事實上，璞園本季5次交手達欣，全數贏得最終勝利，璞園教頭麥班達表示，「或許有些隊型相剋，但也不一定準，我認為我們的陳冠全、吳岱豪兩名本土長人能扛住達欣洋將麥克連(Anthony McClain)，是重要關鍵。」

此戰璞園強森單場貢獻32分、10籃板、7助攻、2抄截、1阻攻，壓過梅奧的26分、8籃板、5助攻、1抄截，且強森第4節末段頻頻上演高難度進球，更讓璞園板凳席士氣大振。

麥班達對此表示，「我們就是要找一個具有主宰力的前鋒型洋將，能在關鍵時刻跳出來，而強森就是這樣的選手。」

強森本季平均可繳出22.4分、9.3籃板、3.3助攻、1.5抄截，整體火力可說相當耀眼。

▲梅奧無力助達欣贏得本季對璞園首勝。（圖／籃協提供）