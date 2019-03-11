綠衫軍近況大爆發　霍佛德：歸功厄文展現領導能力

▲厄文領軍塞爾提克狀態回穩，近期拿下3連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

塞爾提克近期拿下3連勝，也讓東區2到5名的戰況更加激烈拉鋸，相較於明星賽後一度僅打出1勝5敗成績，表現可說是大大提升。對此陣中禁區大將霍佛德(Al Horford)就直言，「是厄文(Kyrie Irving)展現了領袖能力，讓團隊氣氛活絡，他絕對功不可沒。」

明星賽後一度僅打出1勝5敗戰績，甚至與東區前4強差距漸行漸遠，但近期塞爾提克狀態回升，不僅在客場以33分之差大勝衛冕軍勇士，隨後又接連擊敗國王及湖人，團隊狀態明顯回升。

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對於球隊能有如此大的轉變，主力中鋒霍佛德直言，「就是厄文的領導能力，而這往往被外界所忽略。」

霍佛德表示，「他(厄文)不會公開說出這些的，我們其實也不怎麼會說出來，但我覺得這是讓我們團隊一起向前邁進的一大步。」

綠衫軍後衛羅齊爾(Terry Rozier)也提到，「厄文是我們的領袖，當他心情及感覺都很好時，我們似乎難以被擊敗，而且這會是有會感染到全隊的，所以這對我們都有好處。」

厄文本季平均繳出23.5分、4.9籃板、6.9助攻，塞爾提克目前41勝26敗，仍排在東區第5位。

▲霍佛德認為是厄文的領導能力帶領球隊走向高峰。（圖／達志影像／美聯社）