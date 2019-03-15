SBL／職業化挺或不挺？　蔡承儒：前提是落實主客場制

▲富邦勇士領隊蔡承儒希望未來職業化一定要落實主客場制。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

富邦勇士「主場日」將於3月20、29、31日登場，富邦育樂總經理，也是勇士球團領隊蔡承儒15日出席媒體餐敘時，也特別談到可能將於今年底誕生的「職籃」時，也提出個人建言及願景，蔡承儒特別強調，「職籃與現有的SBL相比，不能只是換湯不換藥，首要之務當然是落實主客場制，以及具有一定的商業模式。」

本季SBL可能轉型職業化前提下，例行賽除了推出全新「雙洋將」賽制，各隊在也多增加一個例行賽循環(6場)，其中每隊各有3天的「主場日」，嘗試落實主、客場制度。

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富邦領隊蔡承儒15日就特別對台灣籃球邁向「二度職業化」提出個人的建言及看法，蔡承儒強調，「落實職業化當然是好事，但所謂的職籃與現有的SBL相比，若只是換湯不換藥，這樣就沒有太大的意義。」

上周才前往彰化ABL寶島夢想家主場觀戰的蔡承儒也提到，「以夢想家為例，未來的職籃必須走出一定的商業模式，同時必須落實主、客場制度，這樣的運作模式才有意義。」

另外蔡承儒也透露，下下周也將和目前籌組職籃的重要推手，立委蔡易餘來見面，雙方將會針對職籃未來的方向及進度進行討論。

富邦旗下的中職球隊「悍將」，目前就以新莊棒球場為主場經營腹地，蔡承儒不諱言，「未來若真要推行職籃，若勇士球團也能以新莊體育館為主場地經營，打造新莊體育園區的概念，也會是努力的方向之一。」

SBL「主場日」本周已經自星期3展開，目前包括金酒、璞園主場日都已陸續登場，15日晚間則輪到目前例行賽龍頭台啤主場日登場，向來是SBL人氣勁旅指標的台啤能否在平日帶起一定票房，屆時就將見分曉。

▲富邦勇士主場日將於3月20、29及31日登場。（圖／取自富邦勇士粉絲專頁）