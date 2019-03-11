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WSBL／「不點」黃郁婷成奇兵　速度破壞教頭都說讚

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▲國泰林育庭，電信黃郁婷、黃曉潔。（圖／籃協提供）

▲黃郁婷11日面對國泰之戰上場時間來到生涯新高30分鐘。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

面對女籃霸主國泰主場周首戰，電信眾女將打出一場精采好球，前3節甚至還與國泰激烈拉鋸成49平，直到末節才以14分之差吞敗。此戰電信「不點」黃郁婷上場時間來到生涯新高的30分9秒，全場7分、2籃板、5助攻，第2節頻頻利用速度撕裂對手防線，賽後就連電信教頭黃曉潔都直言此戰黃郁婷做得很好。

在WSBL僅效力第2季，黃郁婷過往在電信角色多半僅能在替補，或是勝負已分時才能獲得上場，但此戰電信教頭黃曉潔改變策略，從第2節就大膽啟用黃郁婷，讓球隊同時有「3衛」速度優勢，第2節甚至曾一度9分領先國泰。

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雖然末節電信面臨體能問題，最終以14分之差輸球，但全場拿下7分、2籃板、5助攻的黃郁婷，賽後仍獲得教頭黃曉潔讚賞。

「國泰知道我們的年齡、體能都是問題，因此往往防守壓迫性都很高，因此今天我特別調上3個後衛來分擔攻勢。我認為黃郁婷今天做得很好，但我也常提醒她無論投籃、切入的穩定度都必須更好，更希望他要注意自己的進攻機會。」黃曉潔如此說道。

黃郁婷自己賽後則說，「今天打這麼多，真的有回到大學時的感覺，自己也慢慢找回比賽感覺，只是沒贏下來真的很可惜。」

▲國泰林育庭，電信黃郁婷、黃曉潔。（圖／籃協提供）

▲速度向來是黃郁婷場上最大武器。（圖／籃協提供）

關鍵字： 黃郁婷不點電信女籃籃球WSBL黃曉潔
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