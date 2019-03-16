SBL／連找5名舊洋將　金酒最終選定塞勒下周加盟救火

▲塞勒確定將加盟金酒救火。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

日前引用「李恩條款」釋出因傷開立公立醫院證明的夏普後，金酒16日也火速確定新任洋將名單，由於根據規則只能找來過去曾效力過SBL的舊洋將，因此曾幫助璞園奪冠，上季也幫助富邦勇士打入冠軍戰的「大G」塞勒確定下周來台報到，另外金酒也曾先後徵詢包括菲爾普斯、凱爾、歐頓及道森等舊將。

日前決定引用李恩條款，釋出有傷在身的洋將夏普後，金酒為了解決近期敗多勝少狀況，因此也積極找尋救火洋將人選。

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由於洋將大限已過，李恩條款規定若洋將因傷換人，找來的洋將僅能以過去曾效力過SBL的舊將名單中尋找，因此範圍縮限不少。

金酒球團方面透露，「包括昔日曾效力過金酒的菲爾普斯、凱爾，都曾詢問加盟可能，但兩人目前分別效力KBL、ABL聯賽，菲爾普斯因價碼無法達成共識，凱爾則要隨隊打季後賽，時間配合上有一定難度。另外包括本季效力曾效力富邦的歐頓、裕隆道森也曾聯繫，但最終仍無法達成加盟意願。」

▲「飛魚」菲爾普斯差點就有回鍋SBL機會。（圖／籃協提供）

最終金酒找來曾效力過璞園、富邦的禁區門神塞勒，塞勒在SBL第12季幫助璞園奪下隊史第4冠，個人也獲得決賽MVP殊榮，上季也幫助富邦打入最後冠軍賽，可惜最終因傷無法幫助球隊奪冠。

金酒方面表示，「會找來塞勒主因，就是他能立即動身來台，目前可能抵台的時間會在下周2晚間，希望能透過他的身高及體型威力，幫助金酒鞏固禁區優勢。」

▲本季曾效力裕隆的道森，也曾是金酒考慮對象。（圖／籃協提供）