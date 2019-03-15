運動雲

> >

SBL／愛德爆轟27分　台啤主場周成本季首支20勝勁旅

ETtoday運動雲

▲台啤主場周，愛德、蔣淯安，裕隆瓊斯、李啟億。（圖／籃協提供）

▲愛德精彩單臂爆扣，此戰狂轟27分領軍台啤成為本季首支拿下20勝勁旅。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

即便季初效力璞園的「回鍋」新洋將瓊斯加盟首戰就攻下19分、10籃板，但15日登場的台啤主場周首戰，綠衫軍仍靠著「瘋狂射手」愛德狂轟猛炸包含5記三分球在內的27分，最終84比76撂倒裕隆，台啤成為本季首支拿下20勝的隊伍，也持續穩坐例行賽龍頭寶座，裕隆則苦吞近期5連敗。

開賽台啤就發揮主場強大氣勢，愛德首節就灌進13分，而裕隆則由桑尼單打回應，但台啤仍取得7分超前。

請繼續往下閱讀...

第2節台啤發揮例行賽龍頭威力，張羽霖三分命中，隨後黃聰翰再補上快攻左手上籃，幫助綠衫軍取得多達7分領先。

但上半場終了前，裕隆靠著主力大前鋒周柏臣連續兩次切入禁區進算加罰，追成僅3分差，隨後開賽前9投全數落空的裕隆新洋將瓊斯總算中距離命中首開紀錄，隨後郭昭男更在上半場終了前漂亮空中補籃進球，幫助裕隆追成38比39。

下半場台啤由瘋狂射手愛德的禁區重扣揭開序幕，他個人連拿10分，單節14分火力四射，但裕隆也有瓊斯揮別上半場低迷，單節獨拿11分的回溫手感，甚至幫助裕隆一度以4分超前。

▲台啤主場周，愛德、蔣淯安，裕隆瓊斯、李啟億。（圖／籃協提供）

▲瓊斯本季回鍋SBL首戰，繳出19分、10籃板。（圖／籃協提供）

末節雙方持續拉鋸，但台啤隨後拉出一波11比0猛攻，瞬間取得9分超前，隨後裕隆雖靠著桑尼火力追分，但台啤禁區門神塞瑟夫終場前3分16秒中距離得手，又讓綠衫軍回到10分領先優勢，最終裕隆追分苦無結果，台啤就以8分勝出。

台啤愛德全場27分、3籃板、3助攻，塞瑟夫則有16分、11籃板、3助攻，周伯勳拿下10分為本土最佳。裕隆方面瓊斯19分、10籃板，桑尼18分、14籃板，呂政儒也有10分進帳。

賽後台啤總教練周俊三強調，「下半場一度陷入落後，追分關鍵仍是靠防守贏球。」另外針對此戰手感火燙的愛德，周俊三也幽默表示，「愛德今天的手感非常好，所以末節我們把他冰在板凳，不讓他上場了。」

成為贏球功臣的愛德則說，「贏得例行賽第1名是我們的目標，所以我要持續努力，另外我很愛今天到場加油的台啤球迷，他們太棒了。」

▲台啤主場周，愛德、蔣淯安，裕隆瓊斯、李啟億。（圖／籃協提供）

▲台啤主場周15日熱鬧登場。（圖／籃協提供）

關鍵字： 愛德台啤SBL籃球周俊三裕隆李啟億瓊斯SBL主場周
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

手感回溫爆發秘訣　灰熊諾亞：一個人生活

雷霆衛少成大三元魔人　有望達成NBA首位至少兩季30次

SBL／職業化挺或不挺？　蔡承儒：前提是落實主客場制

WSBL／電信3衛戰術奇襲　霸主國泰適應不良險吞敗

熱門新聞

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

SBL／收海量投訴才禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

中職／一直在3A不如來台灣　艾銳克：這裡投手控球很好

大谷翔平旋風太驚人　大聯盟增設二刀流條款

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅嘉仁：測試變化球連投4保送

2回先發找回控制力！林晨樺：總是要突破

3亞青少田徑／盛尹辰三級跳遠15公尺15金牌

4連珍羚葉卡捷琳堡大滿貫銀恨

5林晨樺先發好投！富邦7比5桃猿

熱門新聞

1老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

2林書豪與小賈索互讓空檔三分

3SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑

4暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

5一直在3A不如來台灣　艾銳克

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

下勾投手生存之道

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366