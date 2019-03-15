SBL／愛德爆轟27分　台啤主場周成本季首支20勝勁旅

▲愛德精彩單臂爆扣，此戰狂轟27分領軍台啤成為本季首支拿下20勝勁旅。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

即便季初效力璞園的「回鍋」新洋將瓊斯加盟首戰就攻下19分、10籃板，但15日登場的台啤主場周首戰，綠衫軍仍靠著「瘋狂射手」愛德狂轟猛炸包含5記三分球在內的27分，最終84比76撂倒裕隆，台啤成為本季首支拿下20勝的隊伍，也持續穩坐例行賽龍頭寶座，裕隆則苦吞近期5連敗。

開賽台啤就發揮主場強大氣勢，愛德首節就灌進13分，而裕隆則由桑尼單打回應，但台啤仍取得7分超前。

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第2節台啤發揮例行賽龍頭威力，張羽霖三分命中，隨後黃聰翰再補上快攻左手上籃，幫助綠衫軍取得多達7分領先。

但上半場終了前，裕隆靠著主力大前鋒周柏臣連續兩次切入禁區進算加罰，追成僅3分差，隨後開賽前9投全數落空的裕隆新洋將瓊斯總算中距離命中首開紀錄，隨後郭昭男更在上半場終了前漂亮空中補籃進球，幫助裕隆追成38比39。

下半場台啤由瘋狂射手愛德的禁區重扣揭開序幕，他個人連拿10分，單節14分火力四射，但裕隆也有瓊斯揮別上半場低迷，單節獨拿11分的回溫手感，甚至幫助裕隆一度以4分超前。

▲瓊斯本季回鍋SBL首戰，繳出19分、10籃板。（圖／籃協提供）

末節雙方持續拉鋸，但台啤隨後拉出一波11比0猛攻，瞬間取得9分超前，隨後裕隆雖靠著桑尼火力追分，但台啤禁區門神塞瑟夫終場前3分16秒中距離得手，又讓綠衫軍回到10分領先優勢，最終裕隆追分苦無結果，台啤就以8分勝出。

台啤愛德全場27分、3籃板、3助攻，塞瑟夫則有16分、11籃板、3助攻，周伯勳拿下10分為本土最佳。裕隆方面瓊斯19分、10籃板，桑尼18分、14籃板，呂政儒也有10分進帳。

賽後台啤總教練周俊三強調，「下半場一度陷入落後，追分關鍵仍是靠防守贏球。」另外針對此戰手感火燙的愛德，周俊三也幽默表示，「愛德今天的手感非常好，所以末節我們把他冰在板凳，不讓他上場了。」

成為贏球功臣的愛德則說，「贏得例行賽第1名是我們的目標，所以我要持續努力，另外我很愛今天到場加油的台啤球迷，他們太棒了。」

▲台啤主場周15日熱鬧登場。（圖／籃協提供）