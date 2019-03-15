手感回溫爆發秘訣　灰熊諾亞：一個人生活

▲諾亞來到灰熊後找回專注與場上應有水準。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

自2月份開始，個人整體表現「大回溫」，並稱職扛下灰熊禁區門神工作，諾亞(Joakim Noah)近期總算重拾昔日明星中鋒身手，也成為球隊場上另類焦點。而諾亞近日受訪時也透露表現爆發升溫秘訣，那就是「一個人生活」。這位昔日年度最佳防守球員透露，「在曼菲斯一個人生活，更能專注提升自己的籃球技術。」

自2月份至今15戰，諾亞平均可繳出11分、7.7籃板、3.6助攻、1.1阻攻，與過去幾季的低迷相比，無論攻守都有明顯回升，雖然灰熊下半季早早決定放棄爭取季後賽席次，但諾亞的表現似乎又讓球迷見識到，昔日曾於2014年一舉拿下年度最佳防守球員、年度第1隊及入選明星賽的球星風采。

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對於自己的整體表現提升，諾亞在受訪時也給出答案，那就是「一個人生活」。從東區豪門尼克來到南方城市曼菲斯，這也是諾亞人生中首度一個人生活。

對此諾亞表示，「沒有什麼比這裡更適合我了，我專注於提升自己的籃球技術，沒有什麼能讓我分心的事，這是我這輩子第1次一個人生活，我已經34歲了，當你是自己一個人的時候，這會更有助於學習與提升。」



▲諾亞下半季在灰熊扮演禁區吃重角色。（圖／達志影像／美聯社）