SBL／富邦開啟季後賽「肉搏」模式　斬斷璞園6連勝

▲富邦靠著本土洋將蔡文誠精彩3分打帶領球隊斬斷璞園6連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

即便擁有主場日及近2000人進場加持氣勢，璞園16日面對富邦勇士之戰，卻是一路陷入苦戰，甚至一度落後多達19分之多，最終富邦以93比84勝出，斬斷璞園6連勝。賽後璞園教頭麥班達直言，「富邦以經在打季後賽的肉搏戰模式，我們的拚勁必須再提升。」

開賽作客的勇士軍團打出佳作，攻勢相當平均，在蔡文誠、賴廷恩連續切入得手之下，瞬間取得17比5超前，首節璞園攻勢當機，整節僅13分進帳，也讓富邦以24比13領先。

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第2節富邦持續狂衝，外線點點開花情況下，富邦甚至一度領先達17分之多，但富邦張宗憲與璞園李啟瑋在上半場終了前4分9秒險些爆發衝突，所幸被雙方球員架開，但也讓兩軍場上更添火藥味。

此戰一路領先的富邦，第3節一度領先多達19分，但璞園靠著強森強勢單打，加上李啟瑋三分球建功，凱爾又在此節終了前0.8秒製造犯規兩罰一中，璞園追到11分落後。

▲璞園洋將強森此戰情緒失控，出現踹看板動作。（圖／籃協提供）

找回氣勢的蒲園，第4節又靠著強森單打追成9分差，但隨後璞園又陷入攻勢斷電狀況，強森甚至在板凳區怒踹看板遭吹技術犯規，隨後富邦張宗憲再用快攻上籃將領先拉回19分。

隨後璞園雖靠李啟瑋三分火力追分，但終場前2分17秒，「本土洋將」蔡文誠在被犯規情況下隨手一拋，球就神奇破網完成3分打，隨後璞園追分無功而返，最終富邦就以9分之差勝出，也斬斷璞園近期的6連勝。

富邦全場以賈西亞18分、12籃板最佳，米歇爾15分、15籃板，蔡文誠也進帳14分、5籃板、4助攻。

璞園方面強森20分、12籃板、4助攻，凱爾20分、13籃板、4助攻，吳家駿貢獻15分、3籃板、2抄截。

▲SBL主場日活動，周6賽程總算吸引近2000名觀眾入場。（圖／籃協提供）