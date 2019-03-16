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SBL／平日、假日觀眾落差大　主場日得從球迷心態考量

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▲▼金酒主場日，天使（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲SBL主場日活動，平日與假日的進場人數呈現極大落差。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

SBL本季壓軸登場的「主場周」，選擇將比賽日從周3拉長至周日，且每日僅1戰情況下，對整體票房、人氣度確實造成極大考驗，先前從周3至周5，先後由金酒、璞園及台啤擔綱主場球隊，但除了璞園周6主場日吸引近2000人觀戰外，現階段SBL賽事若在周1至5的上班日舉行，票房恐怕都將呈現低檔。

為未來可能再度走向「職業化」鋪路，本季的SBL除了推出雙洋將新制外，最後的壓軸重頭戲就是各隊的主場日活動，除了賽程將從每周3到周日(最後一周從周2開打)，每天1場由各隊輪流擔綱主場的作法，都是SBL至今16季以來的全新創舉。

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由於此次所有主場日都於板橋體育館舉行，且固定每日晚間19時開賽情況下，頭3天在上班日舉行的主場日賽程，整體進場人數都不盡理想，首日登場的金酒主場日，甚至出現不滿百人入場觀戰的窘況。

不過進入周末賽程後，16日的璞園主場日「人氣」就明顯升溫不少，16日晚間璞園迎戰富邦勇士，進場人數粗估就有近2000人，也再次證明在賽程安排上，必須有更周延的通盤配套考量，從球迷的角度設身處地出發，才可能吸引更多籃球迷願意入場力挺觀戰。

現階段台灣籃球若想朝職業化前進，品牌及形象的建立絕對是首要之務，當人氣度開始凝聚，再挑戰周1至周4(隔天需上班)的平日賽程作法，或許比較實際。

▲▼第16季SBL，璞園主場日。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲為配合此次主場日活動，各隊確實都推出許多周邊商品及行銷活動。（圖／資料照）

關鍵字： SBL主場日籃球職籃職業化
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