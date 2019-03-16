庫茲馬猛傳生涯新高10助攻　華頓：打出最佳組織表現

▲庫茲馬(中)對活塞之戰傳出生涯新高10次助攻。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

湖人16日雖以97比111不敵活塞，但在球隊核心詹姆斯(LeBron James)休兵情況下，向來強調進攻火力的庫茲馬(Kyle Kuzma)，此戰反而展現出不錯的傳球組織天賦，此戰庫茲馬雖僅拿12分、6籃板，但卻傳出生涯新高的單場10助攻，就連湖人教頭華頓(Luke Walton)都說，「庫茲馬打出了生涯至今最棒的組織表現。」

在詹皇季末輪休情況下，16日對上活塞之戰，庫茲馬不以得分為首要之務，全場傳出生涯新高10次助攻，甚至比湖人正牌主控朗多(Rajon Rondo)的7次還多，展現個人的傳球組織能力。

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賽後庫茲馬表示，「我認為大多數時間，我都在得分方面保持侵略性，但打得慢一些能讓我找到隊友。我會利用接下來的比賽持續進步，我知道自己能得分，但過去的兩、三戰，我真的在努力尋找隊友，希望成為一位全面的選手。」

湖人總教練華頓則表示，「庫茲馬打出了職業生涯至今最好的組織表現，當他這樣打球時，就是他的最佳型態，當他把攻擊與傳球這兩種風格融合得更好，我們就能變得更強。」

庫茲馬本季平均可繳出18.6分、5.7籃板、2.6助攻，各項數據與上季新秀年相比，都有持續提升之勢。

▲除了得分外，庫茲馬近期也努力開發傳球技能。（圖／CFP）