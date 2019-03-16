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老鷹雙星持續發威　楊恩、柯林斯明星賽後數據超猛飆漲

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▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩明星賽後打出頂尖控衛數據表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

老鷹本季雖徹底與季後賽絕緣，但陣中一內一外的新星柯林斯(John Collins)、楊恩(Trae Young)，在明星賽後整體表現直線上升，甚至已經達到聯盟頂尖球星水準，擔任球隊主控的楊恩明星賽後11戰平均繳出25.7分、8.9助攻，柯林斯也有24.1分、11.4籃板、1阻攻，無疑成為老鷹未來的重建希望。

身為老鷹備受期待的超級新秀，楊恩本季在被賦予球隊主控指揮官重任情況下，本季表現確實相當不俗，目前平均可繳出18.3分、3.5籃板、7.8助攻，外帶每場1.9顆三分球，可說是年度最佳新秀的有力人選之一。

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楊恩在明星賽後的表現更加亮眼，至今10戰平均25.7分、8.9助攻，三分球命中率更提升到高達42.7%，在逐漸適應NBA節奏及對抗性後，楊恩儼然成為新世代攻擊型控衛的新星指標。

至於本季平均可繳出19.9分、9.8籃板，已經有接近「20分、10籃板」水準的2年級生柯林斯，即便季初因傷缺陣，但健康歸隊後同樣成為老鷹禁區頭號攻擊指標，明星賽後柯林斯平均數據暴增到24.1分、11.4籃板、1阻攻，攻守威力都來到聯盟頂尖球星水準表現。

近期老鷹打出2連勝佳績，近10戰也打出5成勝率表現，老鷹目前24勝45敗，勝場已經追平上個賽季，或許在楊恩及柯林斯的領軍之下，老鷹在剩餘13場例行賽仍值得令人期待。

▲老鷹楊恩、柯林斯。（圖／CFP）

▲柯林斯明星賽後的下半季同樣打出禁區宰制表現。（圖／CFP）

關鍵字： 楊恩老鷹NBA籃球Trae Young楊恩柯林斯
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