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公鹿爭冠危機　本季180俱樂部布洛格登季後賽首輪報銷

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▲▼布洛格登。（圖／達志影像／美聯社）

▲布洛格登足底筋膜撕裂，預計至少缺陣6至8周。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季問鼎東冠機會濃厚，公鹿在例行賽尾聲卻遭遇重大危機！陣中後場大將，也是2016-17賽季NBA「年度新人王」的布洛格登(Malcom Brogdon)，17日傳出右腳足底筋膜撕裂的嚴重傷勢，預計至少將缺席6至8周，季後賽首輪確定無法出賽，少了這位本季聯盟唯一「180俱樂部」的穩定好手，公鹿戰力勢必受損嚴重。

在這個賽季成為聯盟唯一投籃3項命中率(投籃命中率至少50%、三分命中率至少40%、罰球命中率至少90%)的「180俱樂部」成員，布洛格登在場上即便並非大鳴大放的焦點球星，但絕對是公鹿後場不可或缺的穩定好手。

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但布洛格登日前遭遇右腳足底筋膜撕裂的嚴重傷勢，預計將缺席6到8周時間，甚至季後賽首輪都恐怕提前報銷，這對目前戰績來到52勝17敗，高居聯盟之冠的公鹿來說，無疑是一大噩耗，更讓公鹿在東區出線，進而挑戰年度總冠軍的機會都出現極大變數。

布洛格登本季平均可繳出15.6分、4.5籃板、3.2助攻，前述提到的投籃三項命中率分別高達50.5%、42.6%和92.8%，能兼打後場兩個位置，防守端也能有一定貢獻情況下，公鹿少了這位後場活棋，對季後賽佈局一定有不小變數產生。

▲▼布洛格登。（圖／達志影像／美聯社）

▲布洛格登季後賽首輪恐報銷，公鹿在東區的爭冠之路出現變數。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 布洛格登公鹿NBA籃球季後賽180俱樂部
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