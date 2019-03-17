SBL／墊底台銀驚奇5分扳倒龍頭台啤　陳昱瑞再轟18分

▲台銀陳昱瑞此戰再轟18分，幫助台銀單周兩戰全勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

本季早早確定無緣晉級季後賽，但台銀17日面對例行賽龍頭台啤，卻上演一場驚奇之戰，全場一路壓制綠衫軍，加上「選秀狀元」陳昱瑞持續近期超火燙手感，此戰再度轟下18分、3籃板、2助攻，台啤即便仍有愛德拿下全場最高27分外帶10籃板、3抄截，但台銀最終仍以85比80贏球，成功轟倒龍頭。

開賽台啤雖有「瘋狂射手」愛德獨拿8分，但台銀團隊攻勢平均，首節就取得6分領先優勢。第2節台銀持續發揮犀利猛攻，張博勝一次精彩假傳真切，隨後再度三分開火，讓領先來到25比16。

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但身為目前例行賽龍頭的台啤，此時由塞瑟夫掌握制空權優勢，簡祐哲個人也連拿5分，幫助綠衫軍追成僅3分落後。

下半場台啤持續猛烈反擊，愛德連續飆分緊咬，但台銀天使也用一次快攻單臂爆扣，隨後狀元郎陳昱瑞再補上三分冷箭，幫助穩住台銀8分領先，但第3節終了前7秒，台銀泰勒苦吞個人第4犯，愛德兩罰一中，追成僅6分落後。

雙方在第4節剩下6分17秒時爆發衝突，陳順詳切入製造對手犯規後，張羽霖怒推陳順詳一把遭吹違反運動道德犯規，陳順詳一次罰進4球，瞬間將比分擴大至14分領先。

隨後雙方上演飆分戲碼，蔣淯安4分22秒底線三分命中，幫助台啤回到10分差，但隨後陳昱瑞、泰勒接連三分球開火，又讓台銀回到多達15分領先。

台啤隨後雖有大好追分機會，但愛德連續錯失兩次簡單上籃，蔣淯安又出現傳球失誤，即便愛德隨後在比賽時間剩下67秒時補上一記三分冷箭，但陳順詳隨後替台銀穩穩罰進兩球後，再度手握11分領先。

終場前38.4秒，泰勒禁區單打得手，但台啤在終場前3.2秒由簡祐哲三分命中，追成4分差，但最後天使兩罰一中，終場台銀就上演驚奇以5分扳倒聯賽龍頭台啤。

陳昱瑞全場再度11投7中，以超過6成命中率拿下全隊次高18分，天使則有19分、10籃板、4助攻，台銀本周拿下驚奇2連勝，單周勝場甚至壓過其餘6隊。

▲愛德此戰轟下27分，但台啤仍意外敗給爐主台銀。（圖／籃協提供）