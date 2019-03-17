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連4戰寫超猛大三元　鵜鶘裴頓卻超悲情「全輸球」

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▲鵜鶘裴頓。（圖／CFP）

▲鵜鶘裴頓連4戰寫大三元數據，但球隊竟全部輸球。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

鵜鶘裴頓(Elfrid Payton)17日對上太陽之戰，寫下16分、13籃板、16助攻的傲人佳績，更是個人「連續4戰」完成難能可貴大三元數據表現，成為鵜鶘隊史首見。但尷尬的是，連同此戰136比138惜敗太陽，鵜鶘在這4戰最終都以輸球收場，裴頓的驚人表現無法幫助球隊，無疑成為最悲情的紀錄英雄。

先前因為奇特髮型被台灣球迷戲稱為NBA的「宮城良田」，裴頓本季轉往鵜鶘發展後，雖然一度因傷長期缺陣，但季末卻展現超全能身手，在面對老鷹、公鹿、拓荒者及太陽之戰，連續4戰都寫下難能可貴大三元數據，成為鵜鶘隊史首見。

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但尷尬的是，裴頓在連4戰拿下大三元情況下，球隊卻全以輸球收場，苦吞近期6連敗。

而且鵜鶘此戰輸球還有些擺烏龍，球隊在延長賽最後關頭已經沒有暫停情況下，教練還是叫了暫停，遭吹技術犯規讓太陽罰進關鍵致勝球，最終鵜鶘就以兩分惜敗。

但裴頓的優質表現仍無庸置疑，裴頓本季平均可繳出10.4分、5.4籃板、7.3助攻，其中籃板、助攻都寫下生涯6季以來新高。

▲鵜鶘裴頓。（圖／CFP）

▲裴頓本季在場均籃板、助攻都寫下生涯新高。（圖／CFP）

關鍵字： 裴頓鵜鶘大三元籃球NBAElfrid Payton
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