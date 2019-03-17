本季5度單場轟破40分　巫師畢爾：我只在乎贏球

▲巫師畢爾直言比起數據，自己更渴望勝利。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

巫師當家射手畢爾(Bradley Beal)17日再度轟下40分、5籃板、7助攻，幫助巫師135比128擊敗灰熊，這也是畢爾連續兩戰都轟下40分，本季個人也第5度單場至少拿下40分，成為繼亞瑞納斯(Gilbert Arenas)在2006-07賽季的9場之外，巫師12年以來的最佳紀錄。但畢爾強調，「一點都不在乎數據，只想要贏球。」

此戰再靠著畢爾單場40分，包含三分球12投9中的強勢火力，巫師拿下近4戰內第3勝，總算打出不錯成績，也保有晉級季後賽的一線生機。

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但值得慶幸的是，本季在兩大主力沃爾(John Wall)、霍華德(Dwight Howard)相繼長時間缺陣情況下，畢爾打出生涯最佳表現，場均26.2分、5.3籃板、5.6助攻、1.5抄截，可說是聯盟頂尖砍將代表。

連同此戰在內，畢爾本季已5度單場轟破「40+」，這也是巫師隊史12年以來的最佳紀錄，但畢爾強調，「我一點都不在乎數據，我只想要贏球。」

近10戰拿下6勝4敗，巫師目前30勝40敗雖僅排在東區第11位，但距離第8的熱火僅有3場勝差，在剩餘12場例行賽仍有一搏晉級機會。

▲巫師畢爾單場轟進9顆三分球，連兩戰拿下40分。（圖／CFP）