擊敗公鹿仍給高評價　恩比德：他們是現在最強球隊

▲七六人恩比德狂砍40分領軍擊敗公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

18日七六人以130比125戰勝聯盟龍頭公鹿，七六人禁區中樞恩比德(Joel Embiid)全場狂砍40分、15籃板、6助攻、3抄截表現不俗。賽後恩比德也特別強調非常喜歡這種客場作戰的敵對氛圍，「我喜歡對手球迷盡力干擾我，這會讓我進入狀態，公鹿是目前聯盟最好的球員，這是我們的聲明，我們需要拿下這一勝。」

本季至今仍為例行賽戰績第1位的公鹿，18日在主場遭到七六人擊敗，而其中關鍵正是全場狂砍40分的恩比德，在這場進攻大戰(末節兩隊都飆破40分)中，恩比德展現禁區宰制力，不讓全場拿下52分、16籃板的公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)專美於前，並帶走最終勝利。

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恩比德賽後強調，「就戰績來說，公鹿是目前聯盟最好的球隊，我認為我們應該發出一種聲明，我們需要拿下這場勝利。」

恩比德也強調，「我很愛在客場作戰，因為對手球迷會集中精力干擾我，我想要聽到這些，這會讓我更進入狀況。」

七六人贏球後戰績為45勝25敗，持續位居東區第3位，而公鹿雖然輸球，但52勝18敗仍是聯盟之冠戰績。

▲七六人恩比德認為公鹿是當今聯盟最強球隊。（圖／達志影像／美聯社）