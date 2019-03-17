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ABL／夢想家擊退龍頭火焰登頂　菲國輸球還打人爆衝突

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▲▼夢想家最後主場週，王建民、米勒（Malcolm Miller）。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家「米勒時間」持續上演，在菲國客場擊敗強敵火焰。（圖／夢想家資料照）

記者杜奕君／綜合報導

賽前僅落後聯盟龍頭火焰半場勝差，寶島夢想家17日遠征菲律賓展開客場3連戰，在3洋將合力轟下73分的強勢表現下，夢想家88比74撂倒火焰，排名正式上升至例行賽第1位，但此戰尾聲夢想家米勒遭菲國球員出手推擠，雙方險些爆發全武行，火焰球員甚至數度衝上前作勢動手，毫無運動家精神可言。

開賽菲律賓火焰就打出9比2猛烈攻勢，反觀夢想家則是屢攻不下，洋將米勒甚至開賽僅兩分鐘就鼻子濺血退場治療，火焰在本土大將帕克斯切入撕裂夢想家防線帶領下，取得13比5領先優勢。但夢想家隨後回神，由洋將葛萊斯、米勒連續飆分追平，火焰首節打完仍以21比18領先。

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第2節夢想家展現氣勢，一度逆轉超前5分，火焰禁區支柱拉莫斯雖不斷禁區強攻追分，但負傷上陣的米勒中距離命中後，又讓夢想家手握4分領先，半場打完夢想家也以38比35小幅超前。

第3節夢想家火力全開，葛萊斯、米勒、阿提諾3洋將齊力開火，單節打出23比13猛攻，甚至一度領先多達17分之多。

末節菲律賓仍反撲無力，夢想家一路取得雙位數領先優勢，比賽最後兩分鐘，雙方爆發衝突，已經4犯的夢想家米勒遭吹技術犯規，5次犯滿退場，但火焰眾多球員挑釁推擠，洋將拉莫斯甚至數度想要衝上前揮拳，所幸夢想家球員相當克制，衝突才未進一步擴大，最終夢想家14分取勝。

夢想家贏球不僅笑納8連勝，且戰績18勝6敗追平火焰，但本季兩軍4次對壘，夢想家取得3勝1敗的對戰優勢，此戰贏球排名也竄升至首位。

夢想家全場以米勒27分、8籃板、8助攻，阿提諾、葛萊斯各拿23分進帳。火焰帕克斯24分、7籃板、5助攻，拉莫斯22分、9籃板。

▲夢想家李學林、葛萊斯、錢肯尼、田壘。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家葛萊斯幫助球隊擊敗龍頭火焰，排名站上例行賽首位。（圖／夢想家資料照）

關鍵字： 夢想家ABL米勒阿提諾葛萊斯菲律賓火焰帕克斯拉莫斯籃球
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