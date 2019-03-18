SBL／桑尼背傷難癒自請離隊　裕隆新洋將人選還在找

▲本季表現出色裕隆洋將桑尼，因為背傷問題選擇自行離隊。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

3月21日(周4)就要展開主場周首戰，裕隆18日卻驚爆意外狀況，本季「年度最佳洋將」呼聲極高的桑尼，因為長期背傷未癒，在周日赴醫院評估後，向球團提出自請離隊，裕隆面臨僅剩3天(本周3須完成登錄手續)找尋新洋將的困境，但這也讓可能的「接替人選」，幾乎是呼之欲出。

本季平均可繳出23.6分、13.6籃板、2.5助攻、1.5抄截，場上經驗與破壞力都是「年度最佳洋將」熱門人選的桑尼，近期再度受到背部緊繃傷勢所苦，經過昨日赴醫院檢查後，決定向球團提出自請離隊，裕隆也面臨需要再度找尋新洋將的困境。

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裕隆執行教練李啟億表示，「桑尼下半季規隊的前3戰狀況都還不錯，但近期他背部緊繃狀況再度出現，他也向教練團表示，場上很多慣用動作不敢做出來，因此選擇離隊休養治療。」

現階段桑尼背傷離隊情況下，裕隆同樣也必須引用「李恩條款」，找來曾於SBL登錄的舊有洋將入隊，但由於裕隆本周首戰為星期4，最慢在周3就必須向籃協提交換人公文。

李啟億強調，「當然是不希望變成本周以單洋將迎戰的狀況，目前確實有積極尋覓接替桑尼人選，待正式人選確定就會公布。」

不過以現階段狀況，僅剩兩天必須找到接替人選情況下，先前遭金酒以傷勢釋出的洋將夏普，有很高機會成為裕隆的「救火隊」人選，屆時裕隆是否將找來夏普支援，近日內就將有正式答案。

▲先前被金酒釋出的夏普，有機會成為裕隆新洋將人選。（圖／籃協提供）