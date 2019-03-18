運動雲

> >

SBL／桑尼背傷難癒自請離隊　裕隆新洋將人選還在找

ETtoday運動雲

▲達欣施顏宗、裕隆桑尼。（圖／籃協提供）

▲本季表現出色裕隆洋將桑尼，因為背傷問題選擇自行離隊。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

3月21日(周4)就要展開主場周首戰，裕隆18日卻驚爆意外狀況，本季「年度最佳洋將」呼聲極高的桑尼，因為長期背傷未癒，在周日赴醫院評估後，向球團提出自請離隊，裕隆面臨僅剩3天(本周3須完成登錄手續)找尋新洋將的困境，但這也讓可能的「接替人選」，幾乎是呼之欲出。

本季平均可繳出23.6分、13.6籃板、2.5助攻、1.5抄截，場上經驗與破壞力都是「年度最佳洋將」熱門人選的桑尼，近期再度受到背部緊繃傷勢所苦，經過昨日赴醫院檢查後，決定向球團提出自請離隊，裕隆也面臨需要再度找尋新洋將的困境。

請繼續往下閱讀...

裕隆執行教練李啟億表示，「桑尼下半季規隊的前3戰狀況都還不錯，但近期他背部緊繃狀況再度出現，他也向教練團表示，場上很多慣用動作不敢做出來，因此選擇離隊休養治療。」

現階段桑尼背傷離隊情況下，裕隆同樣也必須引用「李恩條款」，找來曾於SBL登錄的舊有洋將入隊，但由於裕隆本周首戰為星期4，最慢在周3就必須向籃協提交換人公文。

李啟億強調，「當然是不希望變成本周以單洋將迎戰的狀況，目前確實有積極尋覓接替桑尼人選，待正式人選確定就會公布。」

不過以現階段狀況，僅剩兩天必須找到接替人選情況下，先前遭金酒以傷勢釋出的洋將夏普，有很高機會成為裕隆的「救火隊」人選，屆時裕隆是否將找來夏普支援，近日內就將有正式答案。

▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲先前被金酒釋出的夏普，有機會成為裕隆新洋將人選。（圖／籃協提供）

關鍵字： 桑尼裕隆李啟億洋將SBL籃球夏普李恩條款
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

詹皇最後一擊遭蓋鍋　華頓：有問他要不要叫暫停

「星海哥」又掛傷號　海沃德進入聯盟腦震盪保護程序

擊敗公鹿仍給高評價　恩比德：他們是現在最強球隊

ABL／夢想家擊退龍頭火焰登頂　菲國輸球還打人爆衝突

熱門新聞

瑞士公開賽／球沒落地都不放棄　李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

日職／王柏融戰運動家吞2K後　6下敲右外野二壘打1打點　

ABL／夢想家擊退龍頭火焰登頂　菲國輸球還打人爆衝突

中職／膝傷困擾引退　蔡仲南：興農牛讓我看清事實

日職／火腿戰運動家　王柏融先發第5棒指定打擊

中職／曾想過放棄！王建民余文彬指導　游霆崴球速激增20公里

讀者回應

﻿

最新新聞

1電信贏球又添傷兵　劉嘉瑋膝傷退

2一朗退場　陽岱鋼代打再被三振

3猿達二連霸再見總統　晚打練習賽

4鈴木一朗退場　對日職2戰6打數無安打

5桑尼自請離隊　裕隆又得找新洋將

熱門新聞

1李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

2王柏融戰運動家　6下敲右外野二壘打

3夢想家退龍頭火焰　雙方出拳衝突

4膝傷引退　阿甘：興農讓我看清事實

5火腿戰運動家　王柏融先發第5棒指定打擊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

日職／下半身緊繃後復出熄火　王柏融：手感跑掉再調整

下勾投手生存之道

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366