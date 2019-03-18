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WSBL／電信新兵膽識佳　林玉書渴望更多上場時間

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▲WSBL電信劉嘉瑋、林玉書。（圖／籃協提供）

▲電信新秀林玉書從UBA甲2級躍升至WSBL殿堂。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

雖然在輔大僅打UBA甲2級，但林玉書還是靠著努力拚進了WSBL殿堂成為電信女籃新兵，18日主場周首戰，在球隊傷兵吃緊情況下，林玉書獲得了本季新高的9分27秒上場時間，並在比賽末段有一次精彩的底線切入上籃。賽後她表示，「來到WSBL壓力真的很大，但還是盡自己的努力，希望能有更多上場時間。」

HBL時期就讀苗商，大學則來到輔大，林玉書本季成為電信女籃新秀，近期在球隊傷兵潮情況下，也開始獲得更多上場時間。

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18日對上台電之戰，林玉書上場本季新高的9分27秒，全場貢獻2分、1籃板。賽後她說，「前兩個階段球隊累積了不少傷兵，此戰教練有特別說換人會頻繁些，我在上場前她還特別把我叫過去，提醒我從防守端開始做起。」

此戰林玉書在比賽末段有一次精彩底線切入，她笑說，「其實是防守有頂住學姐們的責任，進攻就比較放得開打。」

從輔大的甲2級女籃躍升到WSBL殿堂，林玉書坦言，「剛加入球隊的前兩個月，自己完全跟不上，體能方面還好，是我的投籃穩定性和大家比差了太多，往往規定的300顆投籃大家都投完了，我都還沒結束，因此壓力真的很大。」

但林玉書強調，「接下來我會盡自己的最大努力，特別在投籃穩定度這塊好好要求自己，也希望能爭取到更多屬於自己的上場時間。」

▲WSBL電信劉嘉瑋、林玉書。（圖／籃協提供）

▲林玉書期待從防守端累積更多上場機會。（圖／籃協提供）

關鍵字： 電信林玉書WSBL女籃籃球
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