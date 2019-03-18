WSBL／電信主場贏球難開心　禁區大將劉嘉瑋左膝傷退

▲劉嘉瑋左膝傷勢痛苦倒地。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

WSBL電信「主場周」18日登場，電信靠著團隊平均發揮，4人得分達雙位數情況下，最終63比55贏球，也賞給台電本季12戰全敗。但賽後電信教頭黃曉潔卻開心不太起來，原因就在於球隊禁區大將劉嘉瑋在第2節弄傷左膝退場，讓原本就傷兵成群的電信，戰力更是捉襟見肘。

電信主場周以「#信我可以」為主軸，但此戰面對本季一勝難求的台電，電信女將打來卻是相當艱辛，上半場甚至僅有3分小幅領先。

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更令戰況雪上加霜的是，電信隊長也是禁區中樞的劉嘉瑋，上半場又因為左膝傷勢退場，隨後都無法再戰，所幸最後關頭電信幾名戰將的經驗值仍發揮功效，最終8分收下勝利。

賽後電信教頭黃曉潔無奈表示，「真的贏得很艱辛，賽季漫長的情況下，陣中多名球員的體能與恢復狀況確實不如預期，加上今天又多了嘉瑋這個傷兵，兵源上真的是捉襟見肘。」

但黃曉潔也給予幾名年輕替補不錯評價，「包括黃郁婷、林玉書等年輕小將，今天上來都有不錯的膽識，這點我相當滿意。」

至於膝傷退場的劉嘉瑋，賽後很悶的表示，「目前球隊內線就很吃緊了，受傷當下我真的是好悶，只能等明天去醫院檢查，確定傷勢到底如何。」

電信全場以徐千惠13分、7籃板、3抄截最佳，劉嘉瑋僅打14分鐘也進帳13分，主力後衛潘姿吟則是11分、4籃板、5助攻。

苦吞開季12連敗的台電方面，郭佳紋14分、6籃板、3助攻、3抄截依舊亮眼，游楷樂也有14分、7籃板、3助攻。

▲少了禁區中樞劉嘉瑋，電信內線戰力受到極大影響。（圖／籃協提供）