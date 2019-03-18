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WSBL／國泰4分險勝台元　林育庭生涯1000分再等等

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▲▼國泰，16號 陳薇安、12號 林育庭。（圖／籃協提供）

▲林育庭距離WSBL生涯1000分，僅剩4分差距。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

本季11戰全勝的常勝軍國泰女籃，18日面對台元陷入苦戰，前3節甚至都還處於落後狀態，所幸最後決勝期鄭伊秀投進關鍵兩分，幫助國泰以72比68戰勝台元。國泰砍將林育庭此戰拿下10分，生涯累積總得分已經來到「996分」，距離生涯1000分僅剩最後4分，有機會在19日對上台電時達成個人里程碑。

此戰國泰一路陷入落後苦戰，台元兩名新秀戰將卓敬、彭曉彤此戰表現出色，卓敬砍下16分、5籃板，彭曉彤則是13分、2助攻。

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但國泰畢竟為WSBL常勝軍，末節團隊展開全力反撲，最後關頭鄭伊秀投進關鍵兩分，幫助球隊以4分險勝。

最後關頭錯失多次三分球機會，卓敬賽後坦言是自己沒掌握好，另位和台元陣中3位老將的配合度，也還需要再提升。

至於國泰方面，此戰陳薇安19分、10籃板、5助攻是全隊最佳，鄭伊秀14分、4籃板、3抄截，至於林育庭則拿下10分、10籃板，距離WSBL生涯1000分僅剩4分之差。

林育庭賽後表示，「上半場團隊的防守表現真的太差，中場被教練狠狠罵了一頓，下半場大家加強了防守強度，終於收下勝利。」

至於生涯1000分方面，林育庭笑說，「完全不知道自己已經接近，明天對台電也不會有壓力，就是平常心面對比賽。」

關鍵字： 國泰林育庭WSBL女籃台元卓敬籃球
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