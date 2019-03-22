傳奇射手路易斯見面會　3月29日NBA Store Taiwan登場

▲NBA退役傳奇高砲塔路易斯3月底將訪台。（圖／NBA Store Taiwan提供，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

NBA退役傳奇「高砲塔」射手路易斯(Rashard Lewis)將於3月底來台，為一連串的NBA宣傳活動拉開序幕，同時Rashard Lewis也將於3月29日晚間於NBA Store Taiwan舉辦球迷見面會活動，近距離與幸運球迷一同共度周五籃球時光。

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現年39歲的路易斯，NBA生涯曾效力過超音速隊(雷霆隊前身)、魔術、巫師等隊，同時於2013年效力熱火隊時期，獲得生涯首座NBA總冠軍。

高中畢業就跳級投入NBA賽場，路易斯過往就是NBA優質砍將，高質量的的外線投射為其招牌，生涯三分球進球數排在歷史上前20大，也可說是長人「高砲塔」的先驅。

路易斯NBA生涯16季平均可繳出14.9分、5.2籃板、1.7助攻，三分球命中率達38.6%，共投進1787顆三分球。

事實上路易斯退役後仍持續籃球員身分，參與眾多NBA傳奇球星所組成的BIG 3 3對3籃球聯賽，路易斯身手維持仍相當出色，甚至是聯盟首個賽季的年度MVP得主。

這次訪台NBA Store Taiwan特別舉辦球迷見面會活動，即日起至3月25日止，球迷們僅需在NBA Store Taiwan門市 或 NBA Store線上旗艦店消費滿$3,500，即可獲得抽獎資格，抽中可參加3月29日(五) 18:00【Rashard Lewis訪台見面會】門票一張(一人中獎兩人同行)

『 Rashard Lewis 訪台見面會』活動辦法：

 活動時間：3/29 (五) 18:00~20:30

 活動地點： NBA Store Taiwan (台北市信義區松高路16號)

 參與方式：即日起~3/25 於 NBA Store Taiwan 門市或 NBA Store線上旗艦店消費滿$3,500，即可獲得抽獎資格。(門市消費滿額可獲得抽獎券一張，線上旗艦店請將消費滿額之訂單資訊填入活動表單▸http://t.cn/ExJsC3S。)

 中獎公布時間：3/26(二) 20:00抽出10位幸運兒，將有專人電話聯繫。

以上活動資訊請洽NBA Store Taiwan粉絲專頁https://www.facebook.com/NBAStore.Taiwan

實體門市：微風松高(台北市信義區松高路16號)

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