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巴格利22+12領軍痛宰獨行俠　國王晉級季後賽最後續命

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▲國王希爾德、巴格利。（圖／CFP） 

▲國王希爾德猛砍29分，幫助球隊16分痛宰獨行俠。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

雖然前一戰在末節領先多達25分情況下遭籃網逆轉擊敗，但爭取季後賽資格仍有最後一線生機的國王並未放棄，22日面對獨行俠之戰，靠著新秀巴格利(Marvin Bagley III)22分、12籃板、4阻攻，加上射手希爾德(Buddy Hield)轟下全場最高29分帶領下，116比100痛宰獨行俠，也讓國王爭取季後賽續命，仍有一拚空間。

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前役搞砸末節多達25分領先，遭籃網羅素(D'Angelo Russell)狂轟44分逆轉擊敗，國王22日主場迎戰獨行俠，上半場仍陷入苦戰，僅以兩分領先。

但下半場國王諸將開始找回進攻節奏，射手希爾德此戰三分球13投7中，狂砍全場最高29分外帶2籃板、4助攻，加上近期手感火燙的新秀巴格利板凳出發，又貢獻22分、12籃板、4阻攻，幫助國王甩開獨行俠糾纏，最終16分之差主場大勝。

此戰完全比下「金童」唐西奇(Luka Doncic)的19投4中，13分、10籃板表現，成為致勝功臣的巴格利賽後表示，「這很有趣，每個人都知道唐西奇能做什麼，他是名很棒的球員，但今晚我們全隊團結在一起，而且打得非常努力。」

巴格利是本季首輪第2順位「選秀榜眼」，當時許多國王球迷都希望球隊能選進唐西奇，但最終國王選擇了這名6呎11吋長人，而唐西奇則在第3順位中選。

不過巴格利本季至今表現漸入佳境，連同此戰在內本季已經6度完成單場「20分、10籃板」，場均14.5分、7.2籃板、1阻攻的表現也確實夠水準。

特別是明星賽後的下半季9戰，巴格利平均有20.1分、8.9籃板、1.1阻攻，大有破繭而出之勢，也成為國王未來的前場希望。

國王此戰贏球後戰績來到35勝36敗居西區第9位，距離5到8名同為42勝30敗的雷霆、馬刺、爵士、快艇，仍有6.5場勝差，季後賽之路仍尚未絕緣。

▲國王希爾德、巴格利。（圖／CFP）

▲國王新秀巴格利單場22分、12籃板，表現完全壓過獨行俠金童唐西奇。（圖／CFP）

關鍵字： 巴格利希爾德國王季後賽NBA籃球獨行俠唐西奇金童
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