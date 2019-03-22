單場75分寂寞大神　弗雷戴特重返NBA加盟太陽簽兩年

▲「寂寞大神」弗雷戴特將重返NBA。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

連續3年在中國CBA聯賽打出傲人數據，本季甚至有「單場75分」，包括1節狂砍40分的超猛表現，被稱為「寂寞大神」的白人射手弗雷戴特(Jimmer Fredette)睽違3年後，終於獲得重返NBA機會，目前傳出太陽已經與他談妥兩年加盟合約，這位昔日NCAA全美頂尖射手，終於將重返NBA殿堂。

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連續3季都在CBA上海大鯊魚效力，身為NBA昔日2011年第10順位「白人希望」的弗雷戴特，經歷NBA共5季的不順遂後，終於在CBA賽場發揮頂尖投射身手，也成為CBA最強洋將的代言詞。

弗雷戴特在CBA有多猛？過去3季他每場分別能砍下37.6分、36.9分及36分，首季就曾砍下單場73分，這個賽季又在去年11月單場狂砍75分，展現超強得分技藝，甚至中國籃球品牌「361°」都相中其明星光環，為他推出個人專屬鞋款。

這樣的得分火力也終於獲得NBA球團青睞，太陽就傳出與弗雷戴特達成2年加盟合約，不過由於太陽確定與本季季後賽絕緣，弗雷戴特必須在剩餘例行賽中，爭取續留NBA機會。

現年30歲的弗雷戴特自大學時代就是全美頂尖射手，但生涯先後效力國王、公牛、鵜鶘及尼克，個人的防守對抗性都未達到NBA水準，也讓他始終未獲重用。

不過近年來NBA大走「攻擊至上」主義，弗雷戴特的兇猛外線火力終究受到青睞，獲得重返NBA機會。

不過弗雷戴特近年來也累積更多比賽經驗，整體實力確實也更上層樓，本季NBA季前熱身賽，弗雷戴特隨上海男籃交手火箭，在對位「大鬍子」哈登(James Harden)情況下，弗雷戴特全場狂轟41分、9助攻，整體進攻實力絕對有在NBA重新立足本錢。

太陽22日交手活塞，弗雷戴特尚未隨隊登錄，最終太陽以20分之差慘敗。

▲弗雷戴特本季在CBA曾單場狂轟75分。（圖／CFP）