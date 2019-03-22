楊恩23分11助攻轟炸　爵士吞敗令西區排名大亂鬥

▲老鷹楊恩延續下半季火燙手感，領軍撂倒西區季後賽勁旅爵士。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

雖然早早與季後賽絕緣，但本季面臨重建的老鷹仍具有一定的「攪局」能力，22日面對西區強敵爵士，老鷹靠著超級新秀楊恩(Trae Young)單場23分、11助攻，幫助老鷹在主場以117比114勝出，爵士吞敗後，目前西區包括雷霆、馬刺、爵士、快艇，戰績都同為42勝30敗，5到8名的競爭季末將形成大亂鬥局面。

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老鷹此戰主場迎戰爵士，明星賽後火力更上層樓的新秀控衛楊恩表現出色，全場23分、11助攻的雙十數據，搭配中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)18分、9籃板，老鷹7人得分達雙位數，驚險以3分擊敗爵士。

連同此戰在內，楊恩近8戰有7場個人得分突破20分大關，明星賽後個人數據來到24.9分、4.5籃板、8.7助攻，三分球命中率更是高達40.4%，整體表現相當亮眼。

落敗的爵士方面，全場以當家球星米歇爾(Donovan Mitchell)的34分最佳，但爵士此戰遭老鷹狠咬一口後影響甚鉅，此戰賽前爵士本來還能獨居西區第5位，但此戰輸給東區後段班的老鷹，讓目前西區包括雷霆、馬刺、爵士、快艇戰績同為42勝30敗，最後10場例行賽將攸關晉級季後賽排名，競爭絕對相當激烈。

▲爵士米歇爾單場狂轟34分，但仍不敵主場老鷹。（圖／CFP）