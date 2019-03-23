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無敵哈登又轟61分　首節就砍27分領軍宰馬刺

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▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

如果說哈登(James Harden)本季想要完成年度MVP「2連霸」，23日主場迎戰馬刺之役，絕對就是最佳宣示！「大鬍子」此戰再度展現當今聯盟最佳得分戰將本領，首節就轟下驚人27分，全場更是狂轟追平生涯最高的61分外帶7籃板、3抄截，幫助火箭以111比105戰勝馬刺，也拿下近11戰內的第9勝。

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「德州內戰」23日在休士頓登場，目前排名西區第3位的火箭贏戰陷入5到8名亂集團的馬刺，開賽火箭一哥哈登就搶盡風采，首節大鬍子就10投7中，包含3記三分球及12罰10中，單節狂砍27分進帳，幫助火箭以36比24取得領先。上半場火箭靠著手風極順的哈登帶領，半場超前黑衫軍多達15分。

但馬刺在第3節展開反擊，單節打出34比19的猛烈攻勢，主將迪羅臣(DeMar DeRozan)即便此戰手感欠佳，但福布斯(Bryn Forbes)此戰手感奇佳，幫助馬刺3節打完順利扳平比分。

但哈登注定此戰要成為致勝英雄，末節再度挺身而出飆分，全場哈登在僅上場36分40秒情況下，就以34投19中，包含三分球13投9中的高命中率砍得61分外帶7籃板、3助攻，幫助火箭殺出重圍，最終6分擊敗馬刺。

火箭除哈登拿下追平生涯最高的61分外，保羅(Chris Paul)也貢獻18分、5助攻。至於馬刺方面福布斯以8成命中率拿到20分，迪羅臣16分、8籃板、8助攻。

火箭在哈登此戰強勢表現下，近11戰取得9勝2敗表現，目前戰績46勝27敗，仍穩居西區第3位。

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登此戰僅上場37分鐘不到，就狂轟61分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈登火箭NBA籃球James Harden年度MVP
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