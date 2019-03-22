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SBL／塞瑟夫32分16籃板宰制　台啤17分痛電主場達欣

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▲達欣主場周林宜輝、梅奧，台啤塞瑟夫、黃聰翰。（圖／籃協提供）

▲台啤塞瑟夫單場32分、16籃板，展現超強宰制力。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

日前才被富邦勇士逼平並列例行賽第1位，台啤22日面對主場周的達欣，全隊展現超瘋狂火力，全場一路壓制主場老虎軍團，台啤甚至第3節一度領先達27分之多，在洋將塞瑟夫全場32分、16籃板、4助攻問鼎年度最佳洋將的完美演出下，最終台啤99比82大勝，重新獨居例行賽龍頭大位。

開賽台啤靠著蔣淯安、塞瑟夫包辦全隊前15分當中的13分，但達欣仍靠著團隊平均攻勢，加上「大麥克」麥克連單節8分進帳，僅以4分落後台啤。但第2節綠衫軍火力凶猛，塞瑟夫搭配板凳出發的王子綱、黃聰翰，一波12比5猛攻，瞬間就將領先擴大至雙位數。

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上半場剩下3分15秒時，台啤愛德切入遭對手犯規，但林宜輝隨後補上一手，令愛德當場倒地，起身後愛德除了鼻血直流，更暴怒直接要衝上前找林宜輝理論，裁判先給予愛德一次技術犯規，隨後透過重播檢視，追加林宜輝一次違反運動道德犯規。

台啤此時反而被激起團隊更高士氣，塞瑟夫頻頻肆虐禁區情況下，台啤甚至擴大領先達16分之多。上半場台啤就靠著團隊高達5成命中率，包含三分球15投8中的兇猛火力，取得52比36領先。

第3節台啤塞瑟夫火力全開，無論內線進攻籃板補進、三分長射紛紛命中破網，台啤擴大領先達22分之多。隨後達欣雖靠梅奧連續切入單打追分，但台啤主力輪番開火，蔣淯安中距離穩定投射，愛德更是連續兩記三分冷箭命中，隨後王皓吉、周伯勳禁區連續得手，台啤已經領先來到27分。

▲達欣主場周林宜輝、梅奧，台啤塞瑟夫、黃聰翰。（圖／籃協提供）

▲達欣主場周首戰，梅奧26分、7籃板、8助攻、6抄截表現全面。（圖／籃協提供）

第4節7分41秒，達欣大將林宜輝左肩受傷退場，達欣等於宣告提前投降，隨後兩軍都換上部分替補磨練，最終台啤就以17分大勝。

塞瑟夫全場貢獻32分、16籃板、4助攻，黃聰翰16分、3助攻、3抄截。台啤教頭周俊三表示，「塞瑟夫今天的外圍火力太凶猛，加上他本來內線牽制力就大，會令隊友有許多空檔出現。」

達欣方面以梅奧26分、7籃板、8助攻、6抄截最佳，但總教練范耿祥透露，主控蘇翊傑受「跳躍膝」傷勢所困擾，確定本周都將缺陣。

▲達欣主場周林宜輝、梅奧，台啤塞瑟夫、黃聰翰。（圖／籃協提供）

▲達欣主場周啦啦隊熱舞吸睛。（圖／籃協提供）

關鍵字： 塞瑟夫台啤SBL籃球主場周達欣梅奧籃球
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