字母哥27+8+7展聯盟龍頭霸氣　公鹿29分狂宰熱火

▲公鹿安戴托昆波領軍痛宰熱火。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

公鹿本季戰績一舉躍居例行賽首位，其中最大關鍵自然就是「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全能表現，23日主場迎戰熱火，字母哥全場再度轟下27分、8籃板、7助攻、2阻攻的全能演出，幫助公鹿自第3節開始拉開超過20分差距，最終公鹿以116比87痛宰熱火，公鹿54勝19敗戰績仍穩居聯盟龍頭。

請繼續往下閱讀...

★中職賽事直播看這裡！

目前仍堅守東區第8席位的熱火，作客挑戰聯盟龍頭公鹿，開賽熱火打來還有板有眼，首節甚至僅以1分落後龍頭公鹿。

但公鹿畢竟為本季聯盟最強勁旅，自第2節開始拉開雙位數差距，下半場公鹿更是火力全開，第3節一波15比2猛烈攻勢，就此拉開超過20分領先優勢。末節公鹿更是持續擴大領先，最終就以29分之差贏得勝利。

公鹿全場以安戴托昆波的27分、8籃板、7助攻最佳，米德爾頓(Khris Middleton)也貢獻18分、8籃板、10助攻，兩人全面表現領軍痛宰熱火。

至於被阻斷3連勝的熱火方面，即便全隊有6人得分達雙位數，但全場團隊命中率僅有37.6%，熱火輸球後戰績35勝37敗，領先第9的魔術僅剩半場勝差。

▲公鹿安戴托昆波(左起)、米德爾頓，熱火韋德3人賽後交換球衣。（圖／CFP）

★點此下載ETtoday新聞雲APP！