SBL／呂政儒爆扣留不完美遺憾　富邦延長激戰快意7連勝

▲呂政儒上演精采爆扣，但最終裕隆仍以4分飲恨。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

挾著主場日氣勢，裕隆當家本土王牌呂政儒23日接受先前生涯「5000分」表揚儀式，呂政儒此戰攻下13分、5籃板、3助攻，甚至還上演快攻切入爆扣美技，可惜雙方殺入延長激戰，富邦靠著張宗憲拿下關鍵5分，最終富邦以87比83險勝，快意收下7連勝，排名也再度追平台啤，站上例行賽首位。

開賽雙方就展開激戰，主場裕隆靠著瓊斯首節獨拿8分，暫時以20比19超前。第2節富邦雖一度拉開領先優勢，但靠著夏普、呂政儒合力連拿8分，林韋翰上半場終了前1分19秒又補上一記高難度切入3分打，裕隆一波「11比0」猛攻，隨後富邦才由張宗憲快攻切入止血，半場結束裕隆就以38比34分反超前。

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比賽的高張力在第3節完全爆發，裕隆板凳席在5分13秒時先被吹技術犯規，隨後在剩下3分12秒時，李啟億又因為直接衝進場抗議，領到一次技術犯規，且裕隆洋將夏普因為嘴唇被打破，必須緊急送醫縫合。

末節開始不過15秒，輪到富邦板凳席吞下技術犯規，終場前3分9秒胡凱翔快攻切入得手，雙方戰成71平局面。

隨後富邦雖拉開3分領先，但裕隆先靠李德威中距離得手，隨後呂政儒更直接快攻爆扣，幫助裕隆以1分反超。

終場前39秒，富邦「本土洋將」兩罰一中，但呂政儒發生要命傳球失誤，不過隨後富邦林書緯單刀切入不進，留給裕隆最後3.8秒進攻機會，但裕隆瓊斯觸球至界外，隨後富邦也複製高吊給米歇爾，但未能命中，雙方進入延長賽。

延長賽裕隆多次出現得分機會，但都未能順利把握，反觀富邦由米歇爾掌握制空權，終場前36.7秒張宗憲快攻上籃得手，拉開5分領先，隨後米歇爾兩罰一中，富邦就以4分驚險收下7連勝。



富邦全場以張宗憲18分、8籃板、3阻攻最佳，米歇爾17分、9籃板、3阻攻。裕隆瓊斯砍下全場最高27分外帶12籃板，林韋翰14分、6助攻、2抄截。

▲張宗憲此戰轟下18分，延長賽關鍵表現幫助球隊贏得7連勝。（圖／籃協提供）

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