美國男籃夢幻最佳5人　Kobe竟沒選自己

▲布萊恩評選美國男籃史上最佳5人，包括詹姆斯及自己都沒選。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

身為2019年FIBA男籃世界盃形象大使，湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)日前在見證本屆世界盃抽籤儀式後，也選出個人心目中美國男籃「夢幻最佳5人」。出乎意料的是，布萊恩沒將自己名列其中，而是挑了魔術強森(Magic Johnson)、喬丹(Michael Jordan)、柏德(Larry Bird)、歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)及「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)作為最佳5人。

「黑曼巴」退役後除了指導女兒精進球技外，也受到國際籃總FIBA邀請，出任2019年男籃世界盃形象大使，日前Kobe在接受相關專訪時，也評選出了自己心目中的美國男籃有史以來最佳5人名單。

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布萊恩選出的名單分別如下，控球後衛：魔術強森、得分後衛：喬丹、小前鋒：柏德、大前鋒：歐拉朱萬、中鋒：賈霸。

▲籃球天王喬丹是Kobe心中的美國男籃最佳5人當然人選。（圖／達志影像／美聯社）

這份布萊恩心目中的美國男籃最佳5人名單，包括喬丹、魔術強森、「大鳥」柏德都是1992年巴塞隆納奧運「夢幻1隊」成員，至於歐拉朱萬則是1996年亞特蘭大奧運的主力中鋒，至於賈霸則從未代表美國男籃出征奧運。

不過令人意外的是，Kobe並未將自己選入美國男籃史上最佳5人中，另外包括當今NBA頂尖球星詹姆斯(LeBron James)也未獲得黑曼巴青睞。

本屆男籃世界盃將於中國舉行，日前包括詹姆斯、哈登(James Harden)等NBA頂尖球星，都表態考慮投入此次的美國男籃，爭取至高無上的金牌榮耀。

▲「非洲天王」歐拉朱萬也在Kobe的美國男籃最佳5人名單中。（圖／達志影像／美聯社）

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