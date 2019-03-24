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SBL／達欣OB賽退役傳奇齊聚　陳子威三分秀準翻

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 ▲達欣主場日OB賽，陳子威、張智峰、邱大宗、楊哲宜。（圖／籃協提供）

▲陳子威神射風采依舊，幫助達欣OB隊贏得勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

達欣24日主場日對台銀之戰，賽前舉辦「好久不見OB賽」，邀請SBL退役球星與達欣退役球星進行實戰對抗，就連達欣冠軍教頭邱大宗都親自復出執教達欣OB隊。退役兩年，永遠的SBL「第4節先生」陳子威(目前政大男籃總教練)單場外線猛飆，射進4記三分球進帳14分，退休後實力依舊相當亮眼。

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此次達欣主場周設計相當多周邊活動，24日下午就舉行「好久不見OB賽」，邀請昔日台灣籃壇多位退役球星到場，與達欣退役球員進行友誼賽。

SBL退役OB隊陣容包括「跑籃王子」楊哲宜、「第四節先生」陳子威、「扯鈴王」王男桂、「小巨人」簡明富等昔日球星，以及吳永仁、林信華、許致強、黃啟峰、張益銘、林瑞堃與謝鎮陽，現任醒吾科大教練王金城則坐鎮領軍。

▲達欣主場日OB賽，陳子威、張智峰、邱大宗、楊哲宜。（圖／籃協提供）

▲永遠的「跑籃王子」，現任輔大男籃教頭楊哲宜也上場獻藝。（圖／籃協提供）

而達欣OB隊更是精銳盡出，除兩屆SBL年度總冠軍教頭邱大宗親自出馬，包括范耿祥、張智峰、李豐永、許智超、顏佳瑋、鄭常君、岳瀛立、黃寶賜、劉元凱、游育倫、林育揚、黃玟穎、陳慶閺、呂承樺、康昭翔等達欣先後其成員，都到場助威。

▲達欣主場日OB賽，陳子威、張智峰、邱大宗、楊哲宜。（圖／籃協提供）

▲達欣傳奇球星，現任助理教練「訓獸師」張智峰身手依舊。（圖／籃協提供）

此戰最大焦點，就是昔日SBL永遠的「第4節先生」陳子威，上場後外線火力四射，4次三分球出手全數命中，拿下全場最高14分，至於現任達欣總教練范耿祥與助理教練張智峰，則各有10分進帳，幫助達欣OB隊以85比62贏球。

賽後范耿祥表示，「真的沒力了！很感謝公司為了我們這些『老屁股』辦這麼有意義的比賽，就連以前白館時期的球迷都來了，彷彿回到達欣與台啤對決時光，確實辦得很隆重。」

至於全場最準的陳子威，目前執教的政大男籃球員以主控田浩為首，也偷偷自製加油看板現身應援。

陳子威笑說，「為了這次比賽，我這周還跟政大球員一起特訓，會那麼準只是剛好而已，能跟老隊友再次搭配感覺很好，至於學生來看球，本來我就叫他們不要來看，畢竟教練老了不能亂學。」

▲達欣主場日OB賽，陳子威、張智峰、邱大宗、楊哲宜。（圖／籃協提供）

▲達欣主場日舉行OB賽，昔日台灣籃壇多位重量級球星出席。（圖／籃協提供）

關鍵字： 達欣主場日OB賽籃球陳子威邱大宗政大男籃田浩
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