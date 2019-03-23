SBL／暌違多年再秀爆扣　呂政儒輸球直喊不完美

▲SBL的5000分先生呂政儒難得上演精采爆扣，可惜球隊延長賽仍吞敗。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

終場前86秒快攻直接上演精采雙手爆扣，多年未在實戰上演灌籃秀的呂政儒，最終在延長賽仍以4分飲恨輸球，無緣在5000分的紀錄表彰之夜贏得最終勝利。賽後「男模」無奈表示，「大家真的盡力了，只能說可惜結果並不完美。」

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

裕隆主場日迎戰富邦，雙方上演一場季後賽規格的延長激戰，兩隊合計出現3次技術犯規、1次違反運動道德犯規，裕隆洋將夏普甚至在第3節遭對手肘擊，當場牙齒「咬穿」嘴唇，血流不止緊急送醫縫合。

此戰富邦共獲得多達31次罰球機會，反觀身為「主場」球隊的裕隆僅有13次罰球機會，賽後裕隆教頭李啟億也僅能苦笑表示，「每次都客場出賽真的難打，球員最後都有些無力感，加上夏普受傷送醫後，籃板真的吃虧很多。」

反觀拿下7連勝的富邦方面，總教練許晉哲賽後讚揚團隊有在延長賽撐住，而且此戰贏球後戰績再度追平台啤並列首位。

許總表示，「賽前就告訴球員，台啤贏一場，我們就要贏一場，加上我們對戰台啤有4勝優勢，等於他們要再多贏兩場。」

此戰上演精采快攻雙手爆扣美技，差點就領軍奪勝的呂政儒表示，「上次扣籃應該是是4、5年前了，原本只是想先跳，剛好可以就扣了。拚到延長賽大家真的也都盡力了，只能說可惜結果並不完美。」

▲夏普此戰咬穿嘴唇緊急赴醫院縫合。（圖／籃協提供）

★點此下載ETtoday新聞雲APP！