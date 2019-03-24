楊恩大演救世主拋射　0.1秒準絕殺氣走七六人

▲老鷹楊恩0.1秒拋射準絕殺扮演球隊救世主。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「年度最佳新秀」的競爭，老鷹新秀主控楊恩(Trae Young)還沒有放棄！24日主場面對強敵七六人，楊恩在終場前0.1秒上演高難度拋射，幫助老鷹以129比127擊敗強敵七六人。楊恩全場狂轟32分、6籃板、11助攻，賽後受訪時還被隊友們礦泉水噴射洗禮，慶賀這場NBA生涯經典絕殺秀。

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自明星賽後的下半季開始，老鷹新秀楊恩的表現只能用「火燙」形容，此戰主場迎戰七六人也不例外，雖然首節七六人就狂轟41分，但老鷹第2節就在楊恩帶領下，以團隊高達71.4%的高命中率猛砍40分，上半場打完老鷹以6分取得領先。

兩軍下半場呈現拉鋸激戰，但七六人巴特勒(Jimmy Butler)連拿6分，幫助七六人兩分超前，但老鷹則由普林斯(Taurean Prince)切入扳平，最後3.5秒楊恩操刀最後一擊，在罰球線附近大膽拋射得手，七六人在僅剩0.1秒情況下反撲無效，楊恩最終就挺身幫助老鷹主場準絕殺對手。

老鷹全場狂轟32分、6籃板、11助攻，普林斯23分、5籃板、3助攻。七六人恩比德(Joel Embiid)拿下全隊最高27分外帶12籃板，巴特勒25分，西蒙斯(Ben Simmons)21分、6籃板、9助攻、4抄截、2阻攻。

楊恩賽後受訪時，被隊友們潑水瘋狂洗禮，老鷹本季雖然無緣季後賽，但證明了補進楊恩選擇相當正確，楊恩本季平均18.5分、3.6籃板、7.8助攻，特別是下半季的火燙表現，絕對有與獨行俠金童唐西奇(Luka Doncic)競爭年度最佳新秀的本錢。

▲老鷹楊恩賽後受訪被隊友們狂潑水慶賀。（圖／達志影像／美聯社）

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