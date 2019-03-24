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SBL／場邊工讀生「星」亮點　輔大飛人楊承翰打工見習

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▲UBA輔大新秀飛人楊承翰(左)，與隊友史承平來到SBL打工擔任場邊工讀生。（圖／記者杜奕君攝） 

▲UBA輔大新秀飛人楊承翰(左)，與隊友史承平來到SBL打工擔任場邊工讀生。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

SBL主場日持續展開，24日達欣主場迎戰台銀，場邊的工讀生卻意外出現「星」亮眼，出身自HBL名門松山高中，目前為輔大男籃新秀的「飛人扣將」楊承翰，與隊友史承平成為負責場務維護的工讀生，楊承翰笑說，「透過學姊介紹來打工，順便也見習SBL賽事，場邊工讀生初體驗一切都很新鮮。」

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2018年助松山高中強勢奪下HBL冠軍，更在5月的NIKE巔峰賽於北京五顆松體育館大演爆扣秀，楊承翰最終也奪下MOP殊榮，隨後大學進入輔大男籃後，楊承翰也持續個人籃球路，並成為輔大重點培養新血。

本次輔大男籃無緣UBA男子4強，身為陣中菜鳥新鮮人的楊承翰與去年幫助醒吾高中奪下HBL乙級冠軍的隊友史承平來到SBL擔任場邊工讀生。

楊承翰及史承平透露，「是透過學姐介紹來到SBL打工，也是場邊工讀生初體驗，原本以為要負責搬重物或是拖地等工作，沒想到只要負責維護場邊廣告看板等工作，比想像中輕鬆不少。」

升上UBA戰場，昔日是HBL頂尖飛人的楊承翰坦言仍在適應摸索，楊承翰笑說，「其實和預期差蠻多的，對自我要求確實有點不夠，現在從生活作息、飲食等基本要求自己，希望能回到高中時嚴謹模式。」

至於來到SBL現場，有沒有特定的支持球員，出身松山的楊承翰相當「識相」的表示，「絕對是要幫(松山)學長范士恩加油，另外上周的最有價值球員台銀陳昱瑞，過去我們有一起訓練過，算是小小認識。」

▲NIKE高中籃球巔峰賽，松山林正、林勵、楊承翰、章富溢、黃萬隆。（圖／記者杜奕君攝）

▲楊承翰去年才幫助松山高中拿下HBL冠軍。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 楊承翰輔大松山UBAHBLSBL籃球史承平
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