戰在起點　JHBL夢幻隊伍應援投票起跑

▲JHBL國中籃球聯賽去年在UNDER ARMOUR贊助下，決賽吸引爆滿觀眾入場。(圖／資料照)

記者杜奕君／台北報導

107學年度JHBL國中籃球聯賽甲級決賽將於4月17日至21日於台北體育館點燃戰火，持續成為JHBL合作夥伴的UNDER ARMOUR，此次也特別推出【#戰在起點 你心目中的夢幻隊伍應援投票活動】，球迷可以透過北中南3家UA JHBL應援門市拍照打卡上傳，或是實際進入ETtoday夢幻球隊應援專區專屬應援頁面，為自己力挺的球隊投票打氣，其中更將抽出3位幸運兒，送出UA最新Anatomix Spawn Low籃球鞋，與你支持的夢幻球隊一起戰在起點。

▼JHBL國中籃球聯賽決賽即將於4月17日開打。(圖／UA提供)

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戰在起點 UA為基層籃球紮根

▲UNDER ARMOUR提供一系列專業體能訓練，替JHBL小選手強化更好體能。(圖／UA提供)

而深耕基層籃球的UNDER ARMOUR，也持續扮演JHBL主要贊助合作夥伴，此次為了讓進入決賽的隊伍擁有更完善的準備，也特別選定永吉國中、神岡國中、明仁國中及永仁高中舉行「UAT for Basketball」籃球體能訓練營，利用更科學化的訓練模式，讓選手實踐「戰在起點」理念。

除此之外，UA也為鼓勵更多青年學子與熱愛籃球的球迷好友，可以大聲展現你的熱血支持，特別推出#戰在起點 應援系列活動，讓你可以為這群籃球小將們在登板的第一個舞台上加油集氣：



1.最強裝備應援活動：



4月12至21日全台UA門市為了迎戰最熱血的籃球季，除了享有Performance系列商品任選2件9折，滿3800元更可享UA籃球應援禮，希望讓JHBL決賽獲得更多球迷力挺關注。

2..門市虛擬球場應援拿好禮：



在北中南共3家門市(分別為UA八德門市、UA太平路門市、UA台南安平門市)也將設置JHBL決賽應援專區，球迷們從4月11日起前往門市應援專區拍照打卡，就可享有應援專屬8折優惠及各校的應援小物。

3.夢幻隊伍線上應援：

即日起，只要在ETtoday JHBL活動專頁的【#戰在起點 你心目中的夢幻隊伍應援投票活動】中，投下你心目中最支持的JHBL夢幻隊伍，在所有投票粉絲中，還將抽出3位幸運兒，贈送價值$3980元的Anatomix Spawn Low籃球鞋，一同為籃球選手們應援集氣。

夢幻球隊應援活動頁面：https://events.ettoday.net/activity/UAvote2019/rules



男女8強出爐 決戰台北體育館

本次JHBL甲級男、女決賽將自4月17日於台北體育館開打，4月19日至21日更可以至現場參加球賽中場Logo Shot及技術挑戰遊戲，實際到場支持你的球隊外，更可以挑戰極限拿UA好禮。

本屆JHBL進入決賽的隊伍，男子8強包括：北市永吉、北市金華、北市信義、苗縣明仁、中市神岡、彰縣溪湖、南市太子、花縣自強；女子8強則為：北市民族、苗栗大倫、南市永仁、南市太子、高市普門、高市七賢、宜蘭員山、宜蘭復興。

男子組：永吉瞄準隊史首冠 神岡成黑馬勁旅

北市永吉：目標瞄準隊史首冠，永吉在陣中當家主控陳恩領軍下，主打快速反擊球風基調明確，但也別忘了陣中「210公分雙塔」于泓凱及于泓翔，只要兩人在決賽能夠展現禁區威力，永吉絕對有更上層樓的爭冠本錢。本季永吉除了複賽僅輸神岡外，其餘賽事全勝更可顯現其傲人戰力。

▲永吉國中瞄準挑戰隊史首冠。(圖／UA提供)

北市金華：預賽一路跌跌撞撞的衛冕軍金華，主將黃以喆更在預賽時受傷無法上場，他恢復的狀況將會左右金華決賽的狀況，另外一位鋒線林子桓的防守更是金華能否在激烈的決賽中脫穎而出的關鍵之一。

北市信義：升上9年級後，終於盼得夢寐以求的JHBL球衣，本季扛起球隊隊長重任的主力中鋒吳志鍇，就是信義本屆能重返8強的關鍵人物，另外主控劉書維也是球隊後場靈魂，兩人一內一外串聯，目標就是要讓球隊挺進4強，進而衝擊本屆冠軍榮耀。

▲明仁砍將宋昕澔隨母隊接受UA專業體能訓練。(圖／記者張克銘攝)

苗縣明仁：傲視全聯盟最頂尖的鋒線全部集中在明仁國中，先發包括朱俊翰、宋昕澔、杜帛鴻、張傑程四人的成熟程度已是高中甲級的即戰力程度，其中宋昕澔更是聯盟頂尖的射手兼得分王；主控孫琦森更是聯盟頂尖控衛之一，五人更有明仁五虎的美稱，今年明仁勢必拿回總冠軍。

中市神岡：本屆從資格賽一路打起，被視為具有撼動4強實力的「超級黑馬」神岡國中，陣中最大看點絕對就是禁區坦克史魯齊，即便身高以禁區球員來說毫無優勢，但史魯齊卻能靠著多變腳步與厚實體型「開」出得分康莊大道，球風已經超越同年齡選手的成熟打法，絕對就是神岡一哥代表。搭配外圍鋒線潘彥宏、許東城、李欣翰等，神岡今年要衝擊總冠軍絕不是說說而已。

彰縣溪湖：同樣從資格賽一路驚險挺進8強，過去在國中乙級擁有5座冠軍的溪湖國中，本屆在教頭尤世銘領軍下挑戰甲級，成功踏出重要一步。陣中192公分主力前鋒傅發翔無論身材條件與打法都極具潛力，加上不錯的面框打法與腳步，未來有朝小前鋒轉型的可能性。

▲溪湖主力前鋒傅發翔領軍一路從資格賽挺進8強決賽。(圖／記者杜奕君攝)

南市太子：太子國中在今年展現充分的韌性，尤其是在預賽階段面對明仁國中，雖然最後延長賽敗北，但是已充分展現今年衝擊八強的實力，主力潘子敬是陣中唯一擁有105學年度奪冠經驗的選手，他的表現將會左右太子決賽的成績。

花縣自強：近年來替能仁家商輸出多位後山好手，由昔日裕隆控衛陳貴祥領軍的自強國中，本屆仍維持快狠準基調，身高178公分的隊長潘偉傑擁有不錯的投射及切入能力，在主打小球風格情況下，會有很多發揮空間。突破預賽死亡之組的自強國中靠著靈活的轉換快攻打法，俐落的外線讓對手措手不及。

▲神岡國中禁區坦克史魯齊，內線破壞力十足。(圖／記者張克銘攝) –是否有其他類似的照片，因背景有些雜亂，或直接使用以下照片。

女子組：永仁挑戰隊史4連霸 民族、大倫戰力超整齊

北市民族：上屆拿下平隊史最佳的JHBL季軍，民族國中的「爭氣女孩」們本季再度挺進決賽，上屆就扮演主力要角的宋瑞蓁，接下來仍將扛起球隊攻守重任，去年在季軍戰狂取29分、20籃板的瘋狂表現，宋瑞蓁的狂放球風絕對是民族最大看點，加上鋒線蔡佑蓮等搭配，今年民族真的不容小覷。

▲永仁主控傅韻臻在UA訓練營接受體能訓練。(圖／記者張克銘攝)

苗栗大倫：本屆「5門齊」的大倫女籃，陣中先發5虎各個都有著優質身手，彭詩婷是鋒線第一進攻指標，主力中鋒游沁樺179公分的身高，被視為未來發展性極高的長人指標，而身高僅155公分的主力後衛邱詠鈴，從國小聯賽就一路展現刁鑽、具得分爆發力打法，更是各隊不可輕忽的一號人物。

南市永仁：永仁高中國中部此次在JHBL要邁向4連霸大業，但陣中大將邱群琋因為「跳級」隨永仁高中女籃參加在希臘舉行的ISF(國際中學生籃賽)，主控傅韻臻就成為球隊靈魂關鍵，球風俐落的她能否幫助永仁奪下4連霸，決賽就可見分曉。

南市太子：上季無緣8強的太子女籃，本屆在9年級前鋒韓汛領銜下，雖然資格賽直到外卡戰才驚險勝出，但隨後團隊表現漸入佳境，隊史第2度與同校男籃攜手前進本屆JHBL決賽，在全隊共5人身高突破170公分之下，太子有機會成為各隊不容小覷的黑馬勢力。

高市普門：睽違兩年後重返JHBL女籃8強，普門中學國中部在本屆決賽最大焦點星，自然就是身高170公分當家前鋒黃詩恩，12強預賽帶傷上陣幫助球隊上演驚人20分大逆轉晉級8強，今年一路從資格賽打上來的普門中學，是今年決賽隊伍中身材偏矮小的隊伍，但靠著速度及流暢的傳導一路過關斬將，8年級的王筱慶更是球隊的主控靈魂，今年球隊僅有兩名國三的球員，相信明年這隻普門象團勢必銳不可檔。

高市七賢：雖然完成連續3屆晉級8強壯舉，但七賢女籃在本次JHBL決賽將面臨不小的挑戰與考驗，陣中主力中鋒郭虹廷畢業後，原本期待的禁區要角王邦馨及雙胞胎長人羅琇如與羅惠如都相繼離隊，本季的七賢禁區重任，交由接觸籃球時間不長的180公分8年級生蕭豫玟補上。不過雖然球齡不長，但蕭豫玟展現出不錯的天賦與潛力，或許在決賽面對強敵情況下，更能激發出她的能耐。

宜蘭員山：曾於104學年度奪下JHBL后冠，員山國中上屆重返4強(第4名)後，本屆球隊在主控林芯伃坐鎮後場，180公分中鋒溫雅云扛起禁區重任下，目標鎖定持續坐穩4強行列。

宜蘭復興：上屆拿下國中乙級后冠，復興女籃本屆選擇挑戰甲級戰場，就順利完成隊史首度打進8強佳績，陣中以8年級球員為主體的復興女籃，唯二兩名9年級學姐陳愛佳跟游宛穎正好就扛起球隊隊長重任，但陳愛佳預賽弄傷左膝前十字韌帶，確定無緣在決賽登場，這也讓游宛穎必須扛起更多領袖責任。復興預賽即有擊敗七賢及懷生等傳統強權的紀錄，主力戰將張聿嵐更是一肩抗起球隊勝負，復興黑馬傳奇決賽是否繼續，大家可拭目以待。

UNDER ARMOUR為培育基層籃球選手不遺餘力，從一系列的場內外裝備，再到專業的體能測試、訓練模式，目的都是要讓國中聯賽的好手們在整體表現能夠更上層樓。去年JHBL決賽板橋體育館爆滿盛況令人印象深刻，也讓國中籃球成為國內學生籃球的重要基石，本次JHBL決賽勢必再次盛況可期，替自己心目中的夢幻勁旅應援打氣，千萬別錯過此次籃球盛宴。

▲UNDER ARMOUR與JHBL選手們一同「戰在起點」。(圖／UA提供)