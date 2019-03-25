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SBL／范耿祥一日兩勝喊好忙　驚喜田壘祝賀引退儀式

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▲達欣主場日引退儀式，麥克連、宋宇軒、台銀林任鴻。（圖／籃協提供）

▲達欣5名戰將正式舉行引退儀式。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

從下午的OB對抗賽親自上陣實戰，再到晚間督軍23分大勝台銀，達欣總教練范耿祥在24日的達欣主場日喜迎「一日兩勝」，甚至也與昔日戰友李豐永、張智峰、顏佳緯及岳瀛立等人，共同接受球隊表彰的引退儀式，范總賽後笑說，「真的好忙！一天內幾乎把人生循環了，也很驚訝田壘的祝賀影片，看到真的很感動。」

達欣24日選擇舉辦OB對抗賽活動，並在晚間對上台銀例行賽中場，為球隊5名前後期好手舉行退役儀式，包括目前出任總教練的范耿祥，及教練團成員李豐永、張智峰，以及轉往達欣體系工作服務顏佳緯、岳瀛立，都風光出席球隊的引退儀式，並獲得球團致贈退休紀念盃，以及家人、球迷獻花。

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范耿祥此戰更是督軍以23分大勝贏球，賽後他表示，「不當球員好多年了，今天看到好多我打球時的球迷到場，仍然是很感動。」

連同下午的OB賽親自下場贏球，范耿祥也可說是「一日兩勝」，對此他笑說，「真的好忙喔！可以說把人生循環了一遍。

引退儀式上，達欣也特別請來目前轉往ABL寶島夢想家的「少俠」田壘錄製祝賀影片，范耿祥表示，「特別事前不知道田壘會拍影片祝賀，看到時也是感動，這是很棒的人生回憶，未來我應該能在自己小孩面前說嘴了。」

▲達欣主場日引退儀式，麥克連、宋宇軒、台銀林任鴻。（圖／籃協提供）

▲達欣昔日5名戰將引退儀式，吸引許多球迷到場獻花祝賀。（圖／籃協提供）

關鍵字： 范耿祥達欣SBL籃球主場日引退田壘少俠
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