SBL／替引退教練卯起來打　達欣「破百」23分宰台銀

▲達欣主場日舉行引退儀式，岳瀛立、張智峰、范耿祥、顏佳緯、李豐永受到表揚。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

即便少了蘇翊傑(跳躍膝)、林宜輝(肩傷)兩名先發主力，但達欣24日在替多位教練團成員舉行正式引退儀式情況下，團隊發揮兇猛火力，在麥克連30分、19籃板、3阻攻，宋宇軒也有16分進帳下，100比77痛宰台銀，也讓稍早在OB賽披掛上陣的總教練范耿祥拿下「單日兩勝」，直言真的好忙。

達欣主場日對戰台銀，開賽台銀首節排出單洋將應戰下，達欣雙洋將卯起來打，麥克連頻頻肆虐禁區，甚至一度領先多達23分之多。

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▲麥克連單場狂轟30分、19籃板領勝。（圖／籃協提供）

不過台銀易籃再戰後，林任鴻、張博勝等本土戰力一度將落後縮小至8分，不過末節宋宇軒連續兩次切入，又讓達欣拉開穩定領先，最終23分之差大勝。

賽後達欣教頭范耿祥表示，「首節看到台銀僅用單洋將，因此我們就將麥克連這個優勢放大，另外此戰宋宇軒也改掉過往想太多導致不果決的態度，把昔日身手發揮出來。」

達欣全場以麥克連30分、19籃板、3阻攻最佳，宋宇軒貢獻16分，施顏宗也有15分、6籃板、6助攻。

至於輸球的台銀方面，總教練韋陳明則解釋，「會在首節用單洋將對抗對手雙洋將，是因為雙洋將對雙洋將我們都處於劣勢，這樣我們在第2節就能用雙洋將對上對手的單洋將，避免造成兩節都輸的局面，但此戰洋將表現確實有落差，今天完全看不到效果。」

▲宋宇軒找回昔日身手，單場拿下16分。（圖／籃協提供）

台銀全場以天使19分、7籃板、5助攻最佳，林任鴻則拿下生涯新高15分。韋總強調，「我認為林任鴻條件不錯，但在場上必須更細膩，才能有更突破表現。」

稍早在OB賽恢復球員身分贏球，此戰又督軍取勝的達欣教頭范耿祥喜迎「單日兩勝」，但他賽後笑說，「真的好忙！簡直把人生的經歷都跑了一遍，但很感謝球團為我們舉行引退儀式，雖然不當球員好幾年了，但還是很感動。」

▲林任鴻攻下生涯新高15分。（圖／籃協提供）