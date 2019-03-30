SBL／對得起爆滿球迷力挺　韋陳明：惜敗不認為內容輸

▲台銀主場日終於替SBL迎來本季首度滿場盛況。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

SBL第16季首度票房「滿場」，就出現在30日台銀主場日對上衛冕軍璞園，即便此戰台銀僅靠單洋將應戰，但全隊上下展現旺盛求勝心，最終僅以5分惜敗。賽後台銀總教練韋陳明就說，「今天的整體感覺很棒，我認為僅靠單洋將應戰，我們的內容其實不算輸。」

由於陣中得分主力天使在周4賽後出現右肩拉傷狀況，此戰高掛免戰牌，台銀在僅靠單洋將應戰情況下，在全場爆滿超過3000人力挺加持下，一路與衛冕軍璞園激戰拉鋸，最終才以3分敗北。

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賽後雙方教頭都對結果有「另類解讀」，贏球的認為不該贏，輸球的則說其實不算輸。

▲台銀在爆滿球迷力挺下，拚出一場好球。（圖／籃協提供）

璞園教頭麥班達就說，「今天無論拚勁、專注度我們每方面都輸給台銀，這場球我們根本不該贏！本土球員遇到狀況只想依賴強森，每次一領先到10分左右就開始鬆懈，這種表現若在季後賽完全不能接受。」

一路纏鬥5分惜敗的台銀方面，總教練韋陳明則表示，「今天的整體感覺蠻棒的，在僅有單洋將情況下，我其實不認為我們輸了。」

此戰也是本季SBL首度出現「滿場」盛況，估計板橋體育館湧入超過3000位球迷到場觀戰，現場台銀紅衫軍球迷大玩波浪舞、齊聲應援加持，確實替球賽增添更多熱鬧氣氛。

▲麥班達認為此戰團隊表現不值得贏球。（圖／籃協提供）