SBL／富邦收更名後最猛8連勝　許晉哲鎖定爭例行賽第1

▲許晉哲領軍，富邦勇士朝例行賽冠軍邁進只差一步。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

克服第3節一度多達18分落後，富邦勇士29日在近爆滿觀眾加持下，順利於主場日擊敗台啤，正式超前登上例行賽龍頭。這也是富邦勇士自2014年更名後，收下最長8連勝(台灣大時期曾拿下隊史最佳9連勝)。總教練許晉哲賽後喊話，「富邦沒拿過例行賽第1位，能第1為什麼不盡力去爭取！」

靠著張伯維末節連續兩記三分冷箭，富邦硬是克服第3節仍落後多達18分劣勢，最終3分逆轉勝出。

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教頭許晉哲透露，「贏得很辛苦，上半場團隊根本沒在防守，落後到18分情況下沒辦法，派上對手可能較不熟悉的賴廷恩上場改變節奏，也成功收到效果。」

至於末節連續投進兩記關鍵三分球的張伯維則說，「贏在隊友願意信任我，今天在那兩顆三分球之前，我三分出手全部落空，是隊友們仍願意信任，不斷傳球給我，生涯首度8連勝感覺非常棒。」

張伯維也提到，「將近滿場的觀眾加持真的很想贏，大家都說主場日有魔咒，但今天我們就是打破了贏得勝利。」

富邦贏球後，戰績22勝12敗正式登上例行賽首位，接下來只要再拿1勝，就確定在本季例行賽封王。許晉哲強調，「這只是例行賽的其中1場，我希望剩下兩場比賽全隊堅持下去，但能拿第1名為何不極力爭取，富邦隊史也從來沒拿過第1，不過關鍵仍是在例行賽。

▲富邦勇士收下更名後最佳的8連勝。（圖／籃協提供）