一球在手「末節限定爆發」　林書豪仍需適應無球打法

▲林書豪在球隊現有體系下，必須適應更多無球打法才有發揮空間。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

揮別過去4戰合計僅拿13分的低迷，林書豪29日面對聯盟墊底的尼克，再度數據爆發，末節個人獨拿10分，全場12分、5籃板、5助攻進帳。不過細看豪小子全場演出，前3節在球權大多集中於球隊主力陣容上，表現確實差強人意，直到末節「一球在手」，林書豪威力才得以爆發，後續仍須適應無球跑動打法。

林書豪此戰再度拿尼克開刀，上場25分34秒，進帳12分、5籃板、5助攻，寫下近5戰個人新高。兩軍前次在3月19日碰頭時，林書豪也拿下加盟暴龍以來的個人單場新高20分，可說是對付尼克的專家。

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事實上，重回當年一夕爆紅的發跡地MSG(麥迪遜廣場花園)，林書豪前3節的表現可說相當低迷，不僅上半場曾出現三分球「切板」的離譜狀況，更直到第3節末段剩下1分16秒才靠罰球開張。

不過末節勝負早早確定情況下，重新獲得球權的林書豪表現可說脫胎換骨，頻頻切入撕裂對手禁區，甚至就連低迷的三分投射也順利開張，在單節10分「趕進度」演出下，最終以12分、5籃板、5助攻收尾。

追根究柢，林書豪末節能夠爆量演出，揮別前3節低迷表現最大主因，仍在「球權轉換」上，暴龍目前由羅瑞(Kyle Lowry)、范弗利特(Fred VanVleet)掌握後場大權的基調相當明確，當林書豪搭配上陣時，明顯必須增加更多無球跑動打法，而這正好也是林書豪較弱一環，這或許也造成豪小子近期三分球投籃節奏出現問題，連帶命中率下滑。

當末節前述兩人退場休息時，林書豪重新被賦予主控大任，此時掌握球權的林書豪明顯自在許多，要傳要切或投的分寸拿捏，與前3節可說判若兩人，這樣的改變也直接反應於數據之上，單節10分包含三分球破網，就是最好鐵證。

對於林書豪來說，目前暴龍的穩定戰績勢必希望在季後賽大有作為，而林書豪本人相信也同樣如此，在羅瑞、范弗利特接下來仍將持續掌握大量球權情況下，林書豪無論搭配其中任何一人上陣，都必須迅速調整適應節奏，才得以更融入團隊打法。

不過值得慶幸的是，目前暴龍總教練納斯(Nick Nurse)對於林書豪的信任度方面仍算足夠，每場仍有超過19分鐘的上場時間，未來林書豪能否調整適應暴龍現有體系，也將成為他在季後賽能夠獲得多少重要的關鍵之一。

▲林書豪末節趕進度連拿10分，幫助暴龍輕取尼克。（圖／CFP）