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尼克禁區怪物新星成形　羅賓森19分21籃板制霸新高

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▲尼克禁區新星羅賓森單場演出19分、21籃板佳作。（圖／CFP）

▲尼克禁區新星羅賓森單場演出19分、21籃板佳作。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

面對東區第2的強敵暴龍，尼克29日雖以25分差距慘敗，但陣中2輪新秀羅賓森(Mitchell Robinson)卻打出生涯代表作，單場19分、21籃板、1抄截、2阻攻的瘋狂演出，儼然成為尼克足以重點培養的新世代禁區怪物。羅賓森單場21籃板演出，甚至超越尼克傳奇中鋒尤英(Patrick Ewing)新秀年的單場20籃板紀錄。

本季尼克在第2輪總順位36位所選進的216公分長人羅賓森，可以說是這個慘澹球季的最大驚喜，年僅20歲羅賓森自開季就展現出色的封阻能力，本季至今平均貢獻2.4次阻攻不僅是新秀最佳表現，甚至在全聯盟也能排名第2位，可說是相當難能可貴表現。

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而近期羅賓森在球隊刻意培養下，整體表現更是明顯提升，明星賽後的17戰，羅賓森平均貢獻8.8分、9.1籃板、3.2阻攻，顯示這名年輕長人正逐步適應NBA節奏與強度，儼然成為尼克重點栽培的禁區新星。

29日對上體系堅強的暴龍，羅賓森更以19分、21籃板、2阻攻寫下生涯代表作，甚至單場21籃板還超越尼克退役傳奇中鋒「大猩猩」尤英在1985-86賽季所寫下的單場20籃板紀錄。

若非羅賓森最後連續錯失兩罰，他甚至有可能寫下單場「20+20」的難能可貴數據，表現確實值得尼克球團好好栽培。

事實上，羅賓森下半季的強勢表現，連帶也讓陣中主力中鋒小喬丹(DeAndre Jordan)的重要性逐漸降低，此戰他僅打19分34秒，貢獻3分、7籃板、4助攻，在本季結束合約即將到期情況下，尼克擁有了更年輕、護框能力更佳的羅賓森，確實讓至今本季全聯盟最差的14勝61敗黑暗戰績下，有了足以期待的光明面。

▲尼克禁區新星羅賓森單場演出19分、21籃板佳作。（圖／CFP）

▲羅賓森禁區護框能力極佳，新秀年本季就有場均2.4次阻攻。（圖／CFP）

關鍵字： 羅賓森尼克尤英NBA籃球
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