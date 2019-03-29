SBL／近爆滿觀眾加持　富邦勇士主場日8連勝例行賽登頂

▲富邦勇士張伯維末節連續三分冷箭，幫助球隊主場日逆轉登上例行賽龍頭。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

富邦勇士29日持續進行主場日活動，挑戰的正是目前例行賽龍頭台啤，此戰板橋體育館湧入近爆滿觀眾入場觀戰，整體氣氛相當熱烈。台啤3節一度強勢領先18分，但富邦末節挾著主場優勢展開強力反撲，張伯維連續兩記關鍵三分球扭轉戰局，最終富邦就以76比73漂亮逆轉，收8連勝也登上例行賽龍頭。

今日為富邦主場「家人作夥來」活動，包括Fubon Angels啦啦隊，以及旗下momo親子台姐姐們也特別到場應援打氣，希望壯大主場聲勢。另外除了富邦領隊蔡承儒親自到場觀戰外，包括「籃球博士」鄭志龍、目前因手傷暫時返台的CBA廣廈小飛人劉錚也都到場觀戰。

請繼續往下閱讀...

▲鄭志龍(左)、劉錚此戰也到場觀戰。（圖／籃協提供）

此戰賽前富邦、台啤戰績同為21勝12敗，台啤以系列對戰優勢居龍頭位置，開賽兩軍超過1分半鐘未能得分，但隨後台啤靠著愛得連拿11分帶領下，開局取得17比7領先。

富邦靠著雙洋將米歇爾、賈西亞收復失土，上周最佳球員賈西亞一次精采切入爆扣，助勇士軍團追成3分差，但隨後愛德再度三分開火，單節14分猛爆表現幫助台啤以22比18領先。

2節開始富邦急起直追，米歇爾快攻爆扣幫助球隊打出7比2反擊超前，但台啤隨即有黃聰翰3分打回應，雙方展開拉鋸激戰，富邦靠著米歇爾頻頻轟炸籃框帶起士氣，但台啤上半場多點開花，加上蔣淯安上半場終了前飆進三分彈，幫助台啤50比42超前。

▲Fubon Angels熱舞炒熱全場氣氛。（圖／籃協提供）

第3節台啤拉出10比0猛烈開局，反觀富邦卻是超過4分鐘無法得分，也讓綠衫軍一度手握多達18分領先。

末節富邦全力反撲，林郅為連拿4分加上米歇爾縱橫籃下，富邦在盛夏6分鐘時追成1分落後。終場前4分28秒，林書緯3分打追成66平，隨後雙方三分球互飆，兩名老將張羽霖、洪志善都有冷箭演出，終場前1分51秒張伯維三分命中，幫助富邦72比71超前。

終場前1分32秒，張羽霖再度切入得手要回領先，不過張伯維底線三分再度開火，勇士兩分領先。隨後在剩下30.7秒發生踩線失誤，隨後蔣淯安抄球後也出現掉球出界狀況，林書緯兩罰一中，富邦靠著一波13比0逆襲3分險勝。

富邦米歇爾拿19分、5籃板、4阻攻最佳，張伯維12分、4助攻。台啤塞瑟夫拿下全場最高21分、10籃板，愛德14分、5籃板、4助攻，蔣淯安7分、5籃板、7助攻。



▲富邦勇士收下更名後最佳的8連勝。（圖／籃協提供）