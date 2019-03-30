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SBL／板體大爆滿3000人挺台銀　璞園靠強森轟29分險勝

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▲台銀主場日謝宗融，璞園強森、麥班達、施晉堯。（圖／籃協提供）

▲台銀主場日終於替第16季SBL帶來首次爆滿盛況。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第16季SBL進行到球季尾聲，終於出現首度「滿場」壯舉，台銀30日主場日對戰衛冕軍璞園，球團發揮強大動員實力讓板橋體育館正式爆滿，全場湧入超過3000球迷助威的紅衫軍氣勢旺盛，但璞園強森再度展現殺手本色，全場29分、12籃板、5助攻強勢表現，幾乎靠著一己之力，幫助璞園以78比73險勝。

台銀此戰雙洋將之一的天使雖然因右傷拉傷缺陣，但團隊開局氣勢絕佳，本土長人「魔獸」謝宗融頻頻挑戰璞園禁區打出14比9領先，「喇叭」張博勝也有單節10分支援，但璞園仍靠單打能力卓越的強森單節獨拿12分進帳，雙方戰成23平。

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第2節璞園率先打出5比0攻勢，但台銀老將陳順詳率先跳出三分火力支援，不過璞園隨後本土力有效發揮，簡浩三分球命中，陳冠全再補一記中距離拉開多達11分領先。但台銀上半場終了前由泰勒、張博勝接連三分命中，半場打完追成僅8分落後。

第3節台銀追分雖偶有佳作，但仍無法解決強森強勢單打，一度又落後達11分。但選秀狀元陳昱瑞抄截快攻、三分遠射紛紛出爐，個人連拿5分領軍打出氣勢，隨後泰勒再補5分，台銀10比0反擊追成僅1分落後。

▲台銀主場日謝宗融，璞園強森、麥班達、施晉堯。（圖／籃協提供）

▲璞園強森幾乎靠著一己之力封鎖台銀反撲。（圖／籃協提供）

所幸此時璞園總算回神，強森、陳冠全接連單打建功，但台銀在滿場球迷加持下強勢反擊，謝宗融一次強勢禁區爆扣，幫助台銀3節打完以3分差緊咬。

此戰手感火燙的泰勒，末節率先切入3分打幫助台銀扳成63平，璞園強森則以快攻爆扣回應，隨後接替上陣的凱爾三分命中，璞園拉開多達10分領先。

台銀隨後靠著陳順詳切入追成5分差，但璞園強森在終場前1分25秒再度禁區強勢取分，台銀隨後兩度嘗試三分未果，璞園驚險5分勝出。

璞園強森轟下全場最高29分、12籃板、5助攻，施晉堯11分、3籃板、3助攻、4抄截。台銀泰勒拿下25分、22籃板，張博勝15分、4助攻，頂上禁區重任的謝宗融8分、9籃板。

▲台銀主場日謝宗融，璞園強森、麥班達、施晉堯。（圖／籃協提供）

▲施晉堯貢獻11分，但也坦言璞園不該打出這種辛苦表現。（圖／籃協提供）

關鍵字： 璞園強森麥班達板體台銀韋陳明張博勝謝宗融籃球SBL主場日
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