SBL／樂見林志傑、楊敬敏回歸　許晉哲：球星值得爭取

▲台灣籃壇現役王牌球星林志傑的未來動向，近期引發討論關注。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

近期台灣籃壇最熱門話題，莫過於「野獸」林志傑、「阿美族戰士」楊敬敏等CBA旅外球星合約到期，未來可能重返台灣籃壇。現任SBL富邦勇士總教練，也是昔日中華男籃教頭的許晉哲就強調，「當然希望他們回來，從哪裡開始就從哪裡結束，不管是SBL或未來可能的職籃，都需要改變，而這樣的球星就值得爭取。」

由於CBA合約本季結束後到期，林志傑、楊敬敏兩大戰將的未來動向格外引發關注，繼先前夢想家傳出可能對林志傑進行網羅後，楊敬敏也表態希望重返台灣籃壇打球意願，並強調6月就將決定個人動向。

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事實上，不只林志傑、楊敬敏，包括「大房東」曾文鼎與四川男籃合約同樣到期，未來動向同樣值得重視。

▲楊敬敏傳出有意重回台灣打球。（圖／資料照）

昔日曾在中華隊執教這批「黃金世代」球星，富邦勇士教頭許晉哲就直言，「希望也樂見這些沙場老將們重返台灣籃壇，畢竟從哪裡開始就從哪裡結束。」

許晉哲說道，「志傑、阿敏都有家庭了，這會是他們希望回到台灣打球的主因，就我的立場當然希望他們回來，他們也絕對是值得各隊爭取的球星。」

「SBL必須要有改變，甚至制度面都必須重建，如果未來走向職業化，球團更需要有收入來源，職業運動就是要有球星才能夠賣出商品，而林志傑、楊敬敏絕對就是球星等級。」許晉哲如此強調。

不過許晉哲也透露，眼前最重要的仍是帶領富邦勇士完成整個賽季，關於這些旅外好手真的都還沒進行接觸。但SBL未來若真的走向職業化，以林志傑為首的「黃金世代」球星回歸，或許會是短期內增加人氣的一劑有力強心針，金夏這幾位黃金世代老將的爭奪戰，絕對值得期待。

▲富邦勇士總教練許晉哲樂見林志傑、楊敬敏重返台灣籃壇。（圖／籃協提供）