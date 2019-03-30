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高砲塔派大師兄　路易斯：這時代我能單季500顆三分球

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▲NBA「高砲塔」先驅路易斯。（圖／記者杜奕君攝）

▲NBA「高砲塔」先驅路易斯。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

身為NBA高中跳級生，又是「高砲塔」先驅代表之一，兩度入選明星賽並手握2013年NBA冠軍戒的退役球星路易斯(Rashard Lewis)30日繼續訪台行。談到現今聯盟充滿大量三分球投射打法，當年就曾有單季命中226顆三分球表現的路易斯就說，「若處在當代的NBA，我應該能投得更多，甚至1季投進500顆三分球。」

進入訪台行程第2天，路易斯30日前往NBA台灣總部與媒體進行專訪座談，席間路易斯也談到當年高中跳級的心路歷程。路易斯透露，「當時自己受到外界很多的質疑與批評，但母親給予了很大的支持與鼓勵，要我永遠相信自己能夠辦到。」

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身高6呎10吋的路易斯，在NBA打滾16個賽季共投進1787顆三分球，在2007-08賽季甚至單季投進226記三分球，隔年也有220顆的高產量，可說是近代籃球「高砲塔」的重要先驅之一。

路易斯透露，「當年我的三分球出手看起來很多，但在現今的NBA只是平均值，現在各隊都開始投三分球，單季命中200球以上當時很不可思議，但如果我現在還在打NBA，應該能單季投進500顆三分球。」

路易斯也提到，「當年效力超音速時期，球隊就是用1大4小的陣型，我認為就算現在我們應該也能在東區打進季後賽，至於西區就不一定了。」

30日路易斯還將有滿滿行程，下午將出席國泰金控舉辦的粉絲互動記者會，現場並將和粉絲一同享用剛剛出爐的2019年必比登美食。

▲▼路易斯（Rashard Lewis）訪台。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲路易斯自認在現在的NBA能夠單季命中500顆三分球。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 路易斯Rashard LewisNBA籃球
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