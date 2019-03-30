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39歲路易斯仍是BIG3 聯賽MVP　維繫輕量訓練是關鍵

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▲NBA退役球星路易斯即便已經39歲，身材仍維持與球員時期相差無幾。（圖／NBA提供）

▲NBA退役球星路易斯即便已經39歲，身材仍維持與球員時期相差無幾。（圖／NBA提供）

記者杜奕君／台北報導

雖然已經39歲高齡，但NBA退役傳奇球星路易斯(Rashard Lewis)此次訪台行，個人身材體態依舊保持相當完美，也難怪路易斯在2017年的「BIG 3」 3對3職業籃球聯盟，能一舉奪下年度MVP殊榮。路易斯也透露自己的養生秘訣，就是持續輕量訓練不間斷，同時也在BIG 3聯賽持續維持出賽，才能維繫一定身手。

身為聯盟稀少的「高中跳級生」，又是現代籃球所強調的「延伸4號」及高砲塔先驅，路易斯此次訪台行也展現高度親和力，個人身材保持上也相當有一套，可說是相當自律表率。

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路易斯透露，「從NBA退役後，自己在飲食上仍特別注重健康攝取，然後每天送小孩上學之後，就是個人的訓練時間，但不會選擇訓練營那種高強度的模式，而是選擇輕量化的訓練方式。」

「選擇輕量化的訓練，是希望自己的身體能維持每天都在動的狀況，而非高強度導致無法長期進行訓練，重點是讓自己不能停下來，並保持平均的訓練強度。」路易斯如此說道。

路易斯也特別提到自己對於目前聯盟搶手的「延伸4號」位置看法，「我認為現在的大前鋒和過去如馬龍(Karl Malone)、巴克利(Charles Barkley)那類具有厚實體型的禁區硬漢不同了，現在的鋒線身材更高挑輕盈，打法也和過去截然不同。」

昨日與HBL勁旅南山高中進行配合訓練，路易斯也對南山系統性的訓練感到印象深刻，他也鼓勵更多亞洲球員朝NBA、發展聯盟持續邁進，包括姚明、林書豪等華人球員，都是很棒的榜樣。

▲NBA「高砲塔」先驅路易斯。（圖／記者杜奕君攝）

▲路易斯是早年NBA長人射手的代表人物。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 路易斯Rashard LewisNBA籃球
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